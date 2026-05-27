Corpus 2026
Aquests són els recorreguts dels Passacarrers de la Patum de 2026
Consulta els mapes de les passades i els corresponents salts que es viuran dimecres i dissabte de Corpus a Berga
D'aquí a tot just una setmana, a les 12 del migdia en punt, arrencarà el primer Passacarrers de la Patum a Berga. El Tabaler i els Quatre Gegants, acompanyats de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, faran la seva passada més familiar, amb una notable assistència de nens i nenes de la ciutat que posen en pausa el curs escolar per viure la festa més gran de la seva vila. Ara bé, l'eufòria més intensa es viurà en els Passacarrers del vespre, on les comparses de Maces i Guites, al so del Tabal, i la parella de Gegants Vells, acompanyats d'una cobla, fan diferents salts en carrers i places del nucli.
Dues nits, 41 salts en total —4 dels quals Tirabols—, i dos recorreguts amb inici i final a la plaça de Sant Pere. Trobareu a continuació el detall dels mapes, incloent-hi les ubicacions dels salts i altres serveis a disposició.
La passada de les autoritats
El Passacarrers de dimecres al vespre recorre els principals carrers del barri vell de Berga, i s'atura en 21 punts en honor a les autoritats i representants del poble. En concret, fa un salt designat per a cada regidor i regidora del plenari, a més d'en nom de l'Ajuntament, la Secretària, la Rectoria i a la plaça de les Fonts. Entre salt i salt, les comparses van avançant pel recorregut ballant al so de la música de la Cobla Pirineu, especialment la parella de Gegants. El tram final són amb Tirabols, a les places de Sant Joan i de Sant Pere, amb una pujada pel carrer Major on s'entona el distintiu Ella s'ho pensa, de forma ininterrompuda. Enguany serà el 3 de juny, a partir de les 20.00 hores, en una ruta que arribarà fins a la plaça Nova de la Pietat, el Carrer Lluís Rosal i la plaça de Viladomat, a la banda est; i el carrer del Roser, el carrer Gran Via i el passeig de la Pau, al límit de l'oest.
El dia de les places i els Administradors
La passada de dissabte al vespre també ressegueix el cor del barri vell, arribant fins a l'Hospital de Berga. En aquest cas, s'atura a les 11 places tradicionals de la ciutat de Berga i en 4 punts escollits per les parelles d'Administradors. Les ubicacions escollides són a la plaça de les Cols (2), la Ronda Queralt i la plaça de la Creu. Novament, el Tabal i la Cobla Ciutat de Berga posen la banda sonora, tant en els salts com al llarg de la ruta. I, novament, la cirereta seran els Tirabols a Sant Joan i Sant Pere, amb l'interludi de l'Ella s'ho pensa, d'un punt a l'altre. Aquest Passacarrers es desenvoluparà el 6 de juny, des de les 19.30 hores, amb un recorregut que arriba al centre hospitalari (carretera de Ribes) en un extrem, i a la plaça de la Creu de l'altre.