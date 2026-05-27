Gironella clou un projecte intergeneracional que ha unit persones grans amb estudiants de l'institut
La iniciativa s'ha anomenat "Club dels Dimecres" i durant nou mesos ha facilitat un espai de trobada entre els assistents que els ha permès aprendre mútuament i establir vincles
Gironella ha acomiadat amb emoció el projecte anomenat El Club dels Dimecres. La iniciativa, sorgida de l'Àrea de Serveis socials de l'Ajuntament de Gironella, tenia per finalitat crear vincles i sinergies intergeneracionals, a través d'un seguit de trobades mensuals entre joves i persones grans residents a la vila.
Segons han apuntat des del consistori en un comunicat de premsa, l'objectiu del programa és fomentar l'aprenentatge i el respecte entre dues generacions. La ideació, desplegada amb el treball comú de la corporació i l'Institut Pere Fontdevila, ha consistit en estones compartides cada mes i al llarg d'un total de nou, on un grup d'estudiants al centre i de veïns i veïnes grans han intercanviat experiències viscudes i han fet activitats per interectuar. En definitiva, s'han interrelacionat per tal d'entendre el món des de dos punts de vista diferents.
Aquest projecte va arribar al seu punt final la setmana passada, en un acte de cloenda celebrat a la Biblioteca de Gironella i amb l'assistència de totes les persones que hi han participat. En aquest cas, la jornada va permetre posar en comú l'aprenentatge individual adquirit durant les sessions, i també es va poder gaudir d'un berenar organitzat per les persones grans.
El Club dels Dimecres és un programa continuista de La Finestra Oberta a la Saviesa, que dona l'oportunitat a les persones grans i a joves de Gironella de mantenir un espai de trobada per parlar i aprendre mútuament.
