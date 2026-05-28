Teixit econòmic
El Berguedà consolida la relació entre productors i restauradors locals per impulsar la gastronomia de proximitat
L'Agència de Desenvolupament ha organitzat la jornada d'interacció dins l'estratègia per cohesionar el sector i reforçar una xarxa de treball coordinat
Regió7
El Pavelló de Suècia de Berga ha estat aquesta setmana l'escenari de la jornada Taste, una trobada entre professionals del sector agroalimentari, restauradors, agents turístics i representants institucionals amb l'objectiu de continuar reforçant les relacions entre els diferents agents vinculats a la gastronomia i el producte local de la comarca. Organitzada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'activitat està inclosa dins la seva estratègia per cohesionar el sector i consolidar una xarxa de treball coordinat que impulsi l'àmbit gastronòmic com a motor de desenvolupament econòmic i territorial.
La cita va tenir lloc dimarts, engegant amb una benvinguda institucional a càrrec del president de l'Agència, Sebastià Prat, qui va destacar la importància de continuar generant espais de trobada per afavorir la col·laboració entre els diferents agents territorials. Tot seguit, el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, va oferir una ponència centrada en les possibilitats de la gastronomia berguedana, els principals reptes del sector i el posicionament del territori en l'àmbit gastronòmic global.
En el decurs de la jornada també es va presentar el Pla d'Acció de Productes Agroalimentaris del Berguedà 2025-2030, per part de la consultora Biterna, així com les accions que ja s'estan desenvolupant enguany en l'àmbit agroalimentari i gastronòmic de la comarca. A més, la Rita Comunicació va presentar la implementació de la nova imatge agroalimentària comarcal, De la terra. Del Berguedà, aplicada a fires, mercats, formacions i altres iniciatives vinculades al sector.
Però, entre tots, des de l'ADB posen en relleu l'espai de networking gastronòmic, una proposta de reunions ràpides on una desena de productors i una desena de restauradors berguedans van poder descobrir respectivament l'oferta de cada part, obrint la porta a nous contactes comercials. La jornada es va emmarcar en el projecte europeu TASTE (Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism), una iniciativa finançada per la Comissió Europea que promou models més sostenibles en la relació entre alimentació i turisme. A més de l'Agència, la iniciativa va comptar amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Ajuntament de Berga.
