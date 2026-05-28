Una dona gran ferida greu a Berga després de ser atropellada per una menor amb un patinet
La família demana responsabilitat a les famílies i les autoritats sobre el perill que suposa l'ús irresponsable dels patinets elèctrics, i més si no tenen assegurança, com en aquest cas
Una dona de 76 anys resta ingressada en estat greu a l'Hospital de Berga després de ser atropellada per un patinet diumenge passat a la tarda en un pas de vianants de la Ronda Moreta. La conductora del VMP era una noia de 15 anys que circulava sense casc, documentació ni l'assegurança obligatòria.
Els fets van passar sobre tres quarts de vuit del vespre, quan la dona anava a travessar el pas de vianants de la Ronda Moreta, davant l'edifici de la Telefònica. Segons la filla de la víctima, la Mònica Barnola, "la meva mare sortia de casa seva, i travessava el pas de vianants pel centre. No va fer un parell de passes, que una nena la va envestir". És una zona amb visibilitat, però "la noia, una menor de 15 anys, circulava amb un patinet elèctric a gran velocitat". L'impacte va ser considerable i "la nostra mare va ser arrossegada aproximadament un metre a conseqüència de la topada. Va caure del cantó dret i va picar contra la vorera. Uns centímetres més, i podria ser morta". Tot i això, la dona va patir una commoció cerebral, una fractura del pòmul dret, un trencament del canell de la mà dreta —que requerirà una intervenció quirúrgica amb la col·locació d'una placa metàl·lica—, així com un esquinç a la zona de les costelles dretes i diverses contusions per tot el cos. També va necessitar nou punts de sutura a la cella dreta.
Els serveis d'emergència va arribar de seguida, segons els familiars, i mentre s'enduien la dona a l'hospital, on "segueix ingressada, afortunadament estable de la commoció cerebral, però ja ens han dit que no estarà bé fins Nadal", la Policia Local de Berga s'enduia la noia per a prendre-li declaració, tenint en compte que es tracta d'una menor. Fons oficials del consistori només diuen que s'està investigant els fets.
La filla de la víctima diu que denunciaran els fets quan la mare estigui millor, però que, d'entrada volen "donar visibilitat al greu perill que pot comportar l'ús irresponsable dels patinets elèctrics, especialment quan se circula sense respectar les normes bàsiques de seguretat i, encara més greu, sense disposar d'una assegurança obligatòria". Des de primers d'any és obligatori inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP) al Registre de la Direcció General de Trànsit per poder circular per la via pública, i és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil per poder circular. Per això, la Mònica Barnola reclama a les autoritats que siguin més vigilants amb els patinets que circulen pel carrer, i als pares "que no diguin que és una joguina. És un vehicle, i pot fer molt mal".
A banda hi ha la part de la responsabilitat civil. Com que no té assegurança, "ens preocupa qui assumirà ara totes les despeses mèdiques, hospitalàries i derivades de les futures intervencions i rehabilitacions que necessitarà la nostra mare".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa