Les trenes de Patum: el pentinat de moda entre les joves que ja és un símbol de la festa
El boom d'aquest recollit torna a exhaurir un taller organitzat per l'Ajuntament de Berga per aprendre'n la tècnica
Nia Escolà (ACN)
Les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de Patum. El que fa uns anys era només una solució pràctica per aguantar millor les hores de salts, la calor i les aglomeracions a la plaça, avui s'ha consolidat com un element identitari de la festa, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes 'boxejadores'. L'èxit d'aquesta tendència ha fet que l'Ajuntament de Berga hagi organitzat, per segon any consecutiu, un taller gratuït per aprendre a fer trenes de Patum, que ha tornat a exhaurir totes les places. "És ja una tendència, una moda patumaire, un element més de la festa", assegura la tècnica de Joventut de l'Ajuntament, Janina Vilana.
Ratlla al mig i trenes que neixen a banda i banda del cap: aquesta és una de les versions més habituals, tot i que també n'hi ha d'altres més elaborades, pròpies gairebé de mans professionals. Per això, l'Ajuntament de Berga, juntament amb la perruqueria Blanc i Negre, ha impulsat un taller gratuït per aprendre'n la tècnica.
L'activitat es va posar en marxa per primer cop l'any passat i, davant la bona acollida, enguany s'ha ampliat d'un a dos dies. Tot i això, ha tornat a exhaurir totes les places. La responsable del curs, la perruquera Rosa Rota, destaca que la clau per dominar aquesta tècnica és la pràctica. Entre les opcions més esteses, assenyala, hi ha les trenes africanes i les anomenades 'boxejadores'.
Segons Rota, aquest tipus de pentinat s'ha popularitzat per la seva comoditat durant la festa: "Vas més fresc i, a l'hora de saltar, en comptes de fer una cua, s'han acostumat a fer les trenes de Patum".
Tot i que les trenes han estat sempre presents, el fenomen és relativament recent i s'ha anat estenent entre el jovent fins al punt que s'ha convertit en un element gairebé habitual durant la celebració.
"Haurem de practicar molt"
Entre els assistents al curs hi ha el Miqui i la seva filla Èlia. "Sempre intento aprendre de la seva mare, però aquest any he decidit apuntar-me al taller", explica. Assegura que el procés requereix pràctica: "Potser no ho faig tan bé com ella, però a poc a poc. Haurem de practicar molt". Inici del formulari
També hi participa la Bet, que destaca que la gràcia d'aquest pentinat és que dura tot el dia i tota la nit. "És divertit perquè crea identitat de festa", afirma. La Palma i la Berta, de 10 anys, han assistit juntes acompanyades de les seves mares. Reconeixen que per lluir-les "s'ha d'aguantar que et tibin el cabell, i fa una mica de mal".
Des de l'Ajuntament de Berga, la tècnica de Joventut, Janina Vilana, assenyala que la proposta va néixer arran de la demanda del jovent i s'ha consolidat ràpidament. "L'any passat va ser una prova pilot i va ser un èxit total", explica. Enguany, afegeix, s'ha optat per ampliar el taller a dos dies i hi han participat més de mig centenar de persones.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals