Corpus 2026
Pluja d'idees per explorar el potencial econòmic de la Patum
La primera jornada temàtica reuneix veus de diferents àmbits per posar sobre la taula diferents accions a estudiar per millorar el retorn de la festa
La Patum atrau milers de persones a Berga que, any rere any, volen viure en primera persona la festa. Aquest moviment també es trasllada als carrers i negocis de la ciutat, amb una activitat frenètica que va més enllà del fet cultural. Però la realitat és que, a hores d’ara, no hi ha dades concretes sobre quin és el profit econòmic que n’obtenen els diferents teixits. Així, a l’espera que es desenvolupi l’estudi d’impacte econòmic a càrrec de la Diputació de Barcelona previst per enguany, la primera edició de la jornada d’Economia i Patum ha aportat una pluja d’idees col·lectiva per posar els primers fonaments d’aquesta tasca pendent.
Organitzada sota el paraigua del programa La Patum tot l’any, i amb l’impuls de l’Ajuntament de Berga i l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, la cita va unir diferents punts de vista per definir un marc inicial. L’engegada va ser amb un exercici de comparació amb altres expressions catalanes, com la Festa Major de Gràcia i el món dels Castells. Gestió, finançament i massificació van ser els principals punts tractats. També hi van intervenir, en la distància, testimonis de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, del Festival de los Patios Cordobeses, i del Palo di Siena.
En clau local, el debat central va ser protagonitzat per la consultora turística Anna Parcerisa i el president de Bergacomercial, Xavier Orcajo. Les seves lectures es van enfocar a caminar cap a una professionalització que permeti treballar amb rigor, precisió i bon ritme l’explotació econòmica de la Patum. Un “llacet” que pot començar, segons van assenyalar, per una diversificació de l’oferta patumaire fora dels dies de Corpus, de la millor distribució dels assistents durant la Patum per beneficiar més negocis de la ciutat, i d’una explicació global d’aquest patrimoni per oferir als visitants. També van fer les seves aportacions representants dels sectors de la restauració, l’allotjament turístic i el comerç.
Com a cloenda de l’acte, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va entomar les diferents peticions llençades per alguns dels compareixents, recalcant el valor de la informació que aportarà l’estudi de la DiBa i que permetrà enfocar, amb fonaments, el treball a fer. Sigui com sigui, sí que va aprofitar l’avinentesa per treure pit de la tasca feta, assenyalant que Berga i la Patum són “referents”, en molts aspectes, per altres les celebracions en l’àmbit patrimonial i de la cultura popular.
