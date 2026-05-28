Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
Hi assistirà com a acompanyant de la regidora Judit Vinyes, que també ha convidat altres representants d'Aliança Catalana com Imma Nadal
L'alcaldessa de Ripoll i presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, serà dijous vinent, 4 de juny, al balcó de l'Ajuntament de Berga en el marc de la celebració de la Patum Completa. Hi serà com a acompanyant de la regidora de BeGI, Judit Vinyes, que també ha convidat altres representants de la formació a assistir als actes.
La mateixa Orriols ha anunciat la seva presència a través de les xarxes socials. En l'escrit, acompanyat per una fotografia d'un salt de Plens, la ripollesa ha posat de manifest que, a més de presenciar la festa, té l'objectiu de "transmetre als berguedans que, després d'anys de brutícia, foscor i degradació, hi ha esperança". Una esperança, tal com ha indicat en el text, configurada en l'alcaldable del partit als pròxims comicis locals: Judit Vinyes.
Consultada per aquest mitjà, Vinyes ha confirmat que Sílvia Orriols l'acompanyarà en el decurs del primer salt de dijous al vespre. A més, aquella mateixa jornada al migdia, en la Patum de Lluïment, hi serà la presidenta del Comitè Executiu Comarcal del Bages i Berguedà d'Aliança Catalana, Imma Nadal. Cal tenir present que cadascun dels 17 regidors del plenari pot portar fins a dos acompanyants al primer salt de la Patum Completa i en la de Lluïment, tant dijous com diumenge.
A banda, de regidors i acompanyants, l'Ajuntament de Berga també envia invitacions, com a institució, a diferents personalitats i càrrecs electes. Finalment, el balcó s’obre a la ciutadania pel segon salt de la Patum Completa, amb 50 places cada dia.
