Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous

Hi assistirà com a acompanyant de la regidora Judit Vinyes, que també ha convidat altres representants d'Aliança Catalana com Imma Nadal

La façana de l'Ajuntament ha lluït les darreres setmanes el disseny de la samarreta d'enguany i una foto d'arxiu de Sílvia Orriols / Mireia Arso

Lídia López

L'alcaldessa de Ripoll i presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, serà dijous vinent, 4 de juny, al balcó de l'Ajuntament de Berga en el marc de la celebració de la Patum Completa. Hi serà com a acompanyant de la regidora de BeGI, Judit Vinyes, que també ha convidat altres representants de la formació a assistir als actes.

La mateixa Orriols ha anunciat la seva presència a través de les xarxes socials. En l'escrit, acompanyat per una fotografia d'un salt de Plens, la ripollesa ha posat de manifest que, a més de presenciar la festa, té l'objectiu de "transmetre als berguedans que, després d'anys de brutícia, foscor i degradació, hi ha esperança". Una esperança, tal com ha indicat en el text, configurada en l'alcaldable del partit als pròxims comicis locals: Judit Vinyes.

Consultada per aquest mitjà, Vinyes ha confirmat que Sílvia Orriols l'acompanyarà en el decurs del primer salt de dijous al vespre. A més, aquella mateixa jornada al migdia, en la Patum de Lluïment, hi serà la presidenta del Comitè Executiu Comarcal del Bages i Berguedà d'Aliança Catalana, Imma Nadal. Cal tenir present que cadascun dels 17 regidors del plenari pot portar fins a dos acompanyants al primer salt de la Patum Completa i en la de Lluïment, tant dijous com diumenge.

A banda, de regidors i acompanyants, l'Ajuntament de Berga també envia invitacions, com a institució, a diferents personalitats i càrrecs electes. Finalment, el balcó s’obre a la ciutadania pel segon salt de la Patum Completa, amb 50 places cada dia.

