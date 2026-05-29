Alerta per temps violent al Berguedà: s'esperen xàfecs, pedra i fortes ratxes de vent
Les precipitacions que descarreguen aquesta tarda a la comarca són de moderada intensitat i van acompanyades d’activitat elèctrica
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest divendres un avís per temps violent al Berguedà, amb un grau de perill màxim de 6 sobre 6. Segons l’avís, hi ha possibilitat de precipitacions en forma de pedra amb un diàmetre superior als 2 centímetres, així com ratxes de vent que poden superar els 25 km/h, fins a les 18:48 hores. A més, no es descarta la formació d’esclafits, tornados o mànegues.
En aquests moments, ja s’estan registrant xàfecs en diversos punts de la comarca. Les precipitacions són de moderada intensitat i van acompanyades d’activitat elèctrica, fet que incrementa el risc associat a la situació meteorològica.
Les autoritats recomanen extremar la precaució, evitar desplaçaments innecessaris i mantenir-se informats de l’evolució de l’episodi.
