Berga ja vibra amb el so ancestral de la Patum
La tradicional celebració berguedana arribarà del 2 al 7 de juny amb les comparses, les músiques i el foc a la plaça de Sant Pere com a protagonistes
A Berga, des de fa setmanes ja es respira l’olor de pólvora de la Patum. Després que el Tabaler anunciés, el diumenge de l’Ascensió, el retorn de les festes del Corpus, que aquest any se celebraran del 2 al 7 de juny, la ciutat es prepara per tornar a omplir la plaça de Sant Pere amb les comparses, la música, els balls i el foc com a protagonistes. Un any més torna la festa berguedana per excel·lència, i ho fa amb algunes novetats destacades, com la incorporació d’un servei de guarda-objectes, l’ampliació dels punts d’aigua i altres mesures destinades a millorar la qualitat i la seguretat de la celebració.
Com a preludi de la festa, aquest cap de setmana se celebraran els Quatre Fuets, un acte tradicional que serveix per posar a prova els fuets de la Patum i que reuneix el Tabaler i la comparsa de les Maces, a més dels participants de la Patum Infantil. Els Quatre Fuets seran el plat fort d’un cap de setmana marcat per una intensa activitat patumaire, que inclourà el Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra, protagonitzat enguany per Flowk i la Banda del Memorial Ricard Cuadra, dissabte a la nit, i una diada castellera diumenge, amb els Castellers de Berga i la participació, com a convidats, dels Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d’Igualada.
Dimarts arrencarà oficialment la festa amb la Patum de la Llar, una festa oberta a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Durant els dies següents, la plaça de Sant Pere tornarà a omplir-se de color i foc. Dijous i diumenge, els diables carregats de foc saltaran i ballaran envoltats de milers de persones i de la resta de comparses de la Patum, com els Turcs i Cavallets, les Guites, els Gegants i l’Àliga, la figura més senyorial de la celebració. Dimecres i dissabte, la festa es convertirà en una cercavila que recorrerà els carrers i places de la ciutat.
Durant tota la celebració també es desplegaran recursos orientats a millorar l’accessibilitat, fomentar el consum responsable, combatre les violències masclistes i promoure l’oci familiar amb la Patumeta, un espai infantil ubicat a la plaça del Forn i pensat especialment perquè el públic familiar pugui gaudir de la festa des d’un espai adaptat per als més menuts.
