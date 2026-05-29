Corpus 2026
Calor i possibilitat de pluja en la recta final abans de la Patum
Els «moviments meteorològics» dels dies vinents provoquen que les prediccions siguin volàtils a mitjà termini
L'espera patumaire arriba al tram final. Amb la prèvia a punt de culminar, diumenge als Quatre Fuets, una de les grans incògnites és la meteorologia. I, tot i que encara sigui d'hora per determinar una predicció clara, sí que s'espera certa inestabilitat en aquests darrers actes abans de l'inici del Corpus i una baixada de la temperatura.
Aquestes són les conclusions del meteoròleg berguedà Aleix Serra. A curt termini, apunta que les jornades vinents seran "dies de mirar el cel", amb una situació "de calor d'estiu, però que a la tarda pot fer ruixats". La possibilitat de pluja ja s'ha fet evident aquest divendres a la tarda, i es pot allargar fins dimarts. Al calendari, els actes previstos en aquest període són el Concert del Memorial Ricard Cuadra, la Diada Castellera, els Quatre Fuets i la Patum de la Llar. Més enllà del 2 de juny, Serra assenyala que cal esperar l'evolució d'un escenari amb "cert moviment meteorològic" i, per tant, incert de cara a precisar les previsions.
Sigui com sigui, el meteoròleg sí que ha apuntat que el termòmetre "tendirà a moderar-se", tenint en compte que la calor dels últims dies ha estat més pròpia de "ple estiu" que de finals de maig. "La temperatura esperable per la climatologia d'aquesta època de l'any és que fes menys calor de la que ha fet aquests dies, i sembla que serà així", indica. Cal recordar que, l'any passat, es va viure una Patum de molta calor.
Fet i fet, caldrà estar pendent dels avenços. Una atenció que també mantindrà el mateix Serra com a regidor del govern a l'Ajuntament de Berga, pel fet que, a hores d'ara, "a nivell intern, la situació actual tampoc ens permet planificar gaire res".
