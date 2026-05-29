Teixit laboral
Els sindicats UGT i CCOO donen suport al projecte de la central reversible de la Baells
Ambdues organitzacions consideren que la iniciativa afavoreix la reindustrialització i l'ocupació al Berguedà, sumant-hi l'impuls de la subestació elèctrica del Polígon d'Olvan
Les representacions a la Catalunya Central dels sindicats UGT i CCOO manifesten el seu suport al projecte per a la construcció de la central hidroelèctrica reversible a la Baells. Ambdues organitzacions creuen que la infraestructura representa "una oportunitat històrica per reindustrialitzar el Berguedà, la creació d'ocupació i per impulsar la transició energètica". Així ho han detallat en un comunicat de premsa conjunt, on també exposen que, darrerament, els representants dels dos sindicats s'han reunit amb responsables de les empreses promotores, Verbund i E-Storagy, per conèixer de primera mà la iniciativa.
Segons indiquen, el projecte destaca pel seu "gran potencial com a generador d'ocupació" en una comarca que, assenyalen, "requereix nous motors industrials". En concret, fan referència a la creació de 500 llocs de treball directes i 1.200 d'indirectes al llarg de la fase de construcció, així com els 30 llocs de treball fixos i qualificats mentre operi la central, els quals "són valorats molt positivament" per ambdues organitzacions.
Així mateix, les agrupacions sindicals també confien que "aquest volum d'ocupació actuarà com un element de retenció del talent local i de dinamització del mercat laboral del Berguedà". En aquest sentit, els sindicats refermen el seu compromís per "vetllar per la qualitat d'aquests llocs de treball" i per "promoure la col·laboració amb els promotors, que ja han anunciat que prioritzaran la contractació de treballadors qualificats i proveïdors de la mateixa comarca".
Finalment, els dos sindicats posen de manifest que entenen el projecte de la central com "una peça clau en l'estratègia de país per a la descarbonització i la transició energètica", amb un sistema d'emmagatzematge que "s'alinea amb els objectius globals de lluita contra l'emergència climàtica" i permet "l'optimització" dels recursos energètics.
"Front comú" per la subestació d'Olvan
D’altra banda, CCOO i UGT s'uneixen formalment al "front comú institucional i econòmic creat al territori" per reivindicar a Red Eléctrica de España que inclogui la Subestació Elèctrica Transformadora (SET) del polígon de Rocarodona d'Olvan dins de la planificació 2026-2030. Els sindicats coincideixen que "la limitació elèctrica actual del polígon, fixada en 100 kW, suposa un fre estructural per al creixement econòmic de la zona".
Així, creuen que la central reversible ha d'esdevenir el "catalitzador que desbloquegi aquesta infraestructura", sobre la qual apunten que "no només farà possible l'evacuació de l'energia verda generada per la central, sinó que permetrà desplegar el potencial de les 50 hectàrees de sòl industrial d'Olvan, atraient noves inversions i diversificant l'economia de la comarca".
Sigui com sigui, des d'UGT i CCOO subratllen que "les inversions en infraestructures de producció energètica han de revertir de manera directa en el benestar de la ciutadania del territori que les acull". En concret, assenyalen l'ocasió per millorar el subministrament elèctric a la zona i per garantir una "política real de reequilibri territorial".
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries