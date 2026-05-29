Corpus 2026
Endesa s'estrena com a patrocinador de la Patum
La companyia fa el pas d'implicar-se en una mostra del seu compromís amb la cultura i la identitat de Berga i el Berguedà
Regió7
Endesa serà enguany, per primera vegada, patrocinador de la Patum. L'acord s'ha formalitzat aquest dijous, en una trobada entre l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i el responsable territorial B2C d'Endesa a Catalunya, Israel del Arco. L'entrada de la companyia elèctrica com a espònsor s'emmarca en el model de finançament de la festa, que combina aportacions públiques i privades, i que enguany s'eleva als 340.000 euros.
La incorporació d'Endesa no parteix de zero. Segons detallen per part de l'empresa en un comunicat de premsa, el punt d'atenció Tecníber a Berga, que ofereix serveis vinculats a la companyia, ja va participar com a patrocinador de la Patum l'any passat. Ara, Endesa fa un pas endavant i s'hi implica directament com a marca, amb una aportació superior i reforçant així la seva presència al territori. La signatura del conveni ha tingut lloc a l'espai expositiu de les comparses de la Patum, al Convent de Sant Francesc, just el dia abans que tota la imatgeria es traslladi al consistori.
Des de l'Ajuntament de Berga es valora positivament aquest suport, que contribueix a garantir la viabilitat i la qualitat d'una celebració amb més de sis segles d'història. El batlle i regidor de Patum va destacar que "el suport d'empreses com Endesa permet mantenir viva l'essència de la festa i continuar impulsant una celebració de la magnitud de la Patum garantint el seu finançament". "Valorem molt positivament el seu compromís, tant amb la celebració com amb la ciutat", sentenciava.
Per al responsable territorial de la companyia, "la Patum és una expressió cultural única i un element central de la identitat de Berga i del Berguedà", i per aquest motiu, "per a Endesa, formar-ne part com a patrocinador és una manera de contribuir a la preservació d'aquesta tradició i de reforçar el nostre compromís amb el territori i la seva gent". A més, també ha estat present Josep Fígols, gerent de Tecníber.
Com a patrocinador, Endesa tindrà visibilitat en diferents suports vinculats a les festes del Corpus de la capital berguedana, com el programa oficial, el dossier de premsa i els canals digitals de la festa, així com en diversos espais de la ciutat durant els dies de celebració. També serà present en espais publicitaris i suports visuals repartits pels carrers de Berga, així com en les retransmissions dels actes principals.
