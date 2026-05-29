La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
Demana per als dos acusats quatre anys de presó i multa de 980.000 per un delicte continuat contra la Seguretat Social
Dues persones del Berguedà s'enfronten dilluns a un judici per un presumpte delicte continuat a la Seguretat Social, pel qual la fiscalia els demana quatre anys de presó i multa de 980.000. La vista es farà a la secció 8a de l'Audiència de Barcelona.
La Fiscalia acusa dos empresaris vinculats al sector de la construcció d’haver impulsat durant anys una estructura societària destinada presumptament a evitar el pagament de quotes a la Seguretat Social. El ministeri públic sosté que els acusats van anar creant successivament diverses empreses amb la mateixa activitat i pràcticament els mateixos treballadors, acumulant un deute global que supera els 500.000 euros. Segons la Fiscalia, els acusats haurien utilitzat almenys cinc societats mercantils —dedicades totes elles al sector de la construcció— per anar traspassant treballadors i activitat empresarial mentre deixaven deutes pendents amb l’administració. El mecanisme, descriu l’escrit, consistia a deixar inoperativa una empresa endeutada i continuar l’activitat a través d’una nova societat.
Entre les empreses investigades hi figuren Construccions Toni Clotet SL, Obras y Construcciones Clotme SL, Resulta Llobregat SL, Carlitrans Pirineu SL i Promocions i Llars Clotmac SL. El ministeri públic assegura que en diverses ocasions els treballadors eren donats d’alta novament a les noves societats sense que s’haguessin regularitzat els deutes acumulats per les anteriors.
Els imports reclamats per la Tresoreria General de la Seguretat Social són especialment elevats. Només la societat Carlitrans Pirineu SL hauria acumulat un deute superior als 170.000 euros, mentre que Obras y Construcciones Clotme SL superaria els 157.000 euros. En conjunt, la suma reclamada supera àmpliament el llindar penal dels 50.000 euros fixat pel Codi Penal per a aquest tipus de delictes.
Per aquests fets, la Fiscalia demana per a cadascun dels acusats una pena de quatre anys de presó, una multa de 980.000 euros i la prohibició d’obtenir subvencions públiques o beneficis fiscals durant cinc anys. També reclama que indemnitzin solidàriament la Seguretat Social pels imports presumptament defraudats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa