La diada dels Quatre Fuets de Berga llueix castells de nou pisos
La colla berguedana, que ha assolit un 7 de 7, i un 4 de 7 amb agulla, valora l'èxit de convocatòria
La plaça de Sant Pere de Berga ha escalfat motors per la Patum aquest diumenge al migdia, amb la diada castellera dels Quatre Fuets, que ha fet lluir castells de fins a nou pisos. Els Castellers de Berga han unit forces amb els Moixiganguers d'Igualada i amb els Castellers de Vilafranca, en un dia en què els berguedans han assolit un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla.
Després de la tradicional cercavila des del Cinema Catalunya fins a la plaça de Sant Pere, les camises blaves, violetes i verdes dels castellers han omplert de colors la plaça de Sant Pere. Amb el so característic de les gralles, les tres colles participants han donat el tret de sortida a la diada amb pilars de quatre persones caminant fins a arribar a tocar del balcó de l'Ajuntament.
Després dels pilars a tall de presentació, els castellers de Berga han encetat la jornada amb un 5 de 7, que han descarregat amb un èxit rotund. Posteriorment, les colles de Vilafranca i d'Igualada han descarregat dues torres de vuit amb folre.
En la segona ronda, s'ha vist el castell més sorprenent de la diada, amb un 3 de 9 amb folre que ha aconseguit alçar la colla de Vilafranca, un castell que ha fet esclatar la plaça amb aplaudiments. En el cas dels Castellers de Berga, han descarregat un 7 de 7, un dels castells més amples que s'ha pogut assolir en un dia amb una gran capacitat de convocatòria. Per la seva part, els Moixiganguers d'Igualada han assolit un 3 de 8.
En l'última ronda, els Castellers de Berga han aconseguit descarregar un 4 de 7 amb agulla, un dels més vistosos de la jornada. El cap de colla, Joan Farguell, ha valorat molt positivament la jornada."Cada any hi ha més gent a la plaça i tenim dues colles punteres que ens ajuden", ha dit Farguell, que s'ha mostrat satisfet per haver pogut descarregar els tres castells de forma "solvent".
Per acabar la jornada, els castellers de Vilafranca han descarregat un 4 de 8 amb agulla, i els Moixiganguers d'Igualada, han aconseguit un 4 de 8.
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central