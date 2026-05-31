Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

La diada dels Quatre Fuets de Berga llueix castells de nou pisos

La colla berguedana, que ha assolit un 7 de 7, i un 4 de 7 amb agulla, valora l'èxit de convocatòria

Els Castellers de Berga.

Els Castellers de Berga. / Laura Serrat

Laura Serrat

Laura Serrat

Berga

La plaça de Sant Pere de Berga ha escalfat motors per la Patum aquest diumenge al migdia, amb la diada castellera dels Quatre Fuets, que ha fet lluir castells de fins a nou pisos. Els Castellers de Berga han unit forces amb els Moixiganguers d'Igualada i amb els Castellers de Vilafranca, en un dia en què els berguedans han assolit un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla.

Després de la tradicional cercavila des del Cinema Catalunya fins a la plaça de Sant Pere, les camises blaves, violetes i verdes dels castellers han omplert de colors la plaça de Sant Pere. Amb el so característic de les gralles, les tres colles participants han donat el tret de sortida a la diada amb pilars de quatre persones caminant fins a arribar a tocar del balcó de l'Ajuntament.

La colla castellera Moixiganguers d'Igualada.

La colla castellera Moixiganguers d'Igualada. / Laura Serrat

Després dels pilars a tall de presentació, els castellers de Berga han encetat la jornada amb un 5 de 7, que han descarregat amb un èxit rotund. Posteriorment, les colles de Vilafranca i d'Igualada han descarregat dues torres de vuit amb folre.

En la segona ronda, s'ha vist el castell més sorprenent de la diada, amb un 3 de 9 amb folre que ha aconseguit alçar la colla de Vilafranca, un castell que ha fet esclatar la plaça amb aplaudiments. En el cas dels Castellers de Berga, han descarregat un 7 de 7, un dels castells més amples que s'ha pogut assolir en un dia amb una gran capacitat de convocatòria. Per la seva part, els Moixiganguers d'Igualada han assolit un 3 de 8.

Els Castellers de Vilafranca.

Els Castellers de Vilafranca. / Laura Serrat

En l'última ronda, els Castellers de Berga han aconseguit descarregar un 4 de 7 amb agulla, un dels més vistosos de la jornada. El cap de colla, Joan Farguell, ha valorat molt positivament la jornada."Cada any hi ha més gent a la plaça i tenim dues colles punteres que ens ajuden", ha dit Farguell, que s'ha mostrat satisfet per haver pogut descarregar els tres castells de forma "solvent".

Notícies relacionades

Per acabar la jornada, els castellers de Vilafranca han descarregat un 4 de 8 amb agulla, i els Moixiganguers d'Igualada, han aconseguit un 4 de 8.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
  2. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  3. «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
  4. Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
  5. Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
  6. Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
  7. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  8. Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central

La diada dels Quatre Fuets de Berga llueix castells de nou pisos

La diada dels Quatre Fuets de Berga llueix castells de nou pisos

Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort

Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort

Vic, Valls i Manresa organitzen conjuntament la "Primavera barroca" per donar a conèixer el patrimoni que conserven

Vic, Valls i Manresa organitzen conjuntament la "Primavera barroca" per donar a conèixer el patrimoni que conserven

Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor

Olvan té l'exemple de l'establiment multiservei que es vol per a tot Catalunya, el Sindicat

Olvan té l'exemple de l'establiment multiservei que es vol per a tot Catalunya, el Sindicat

Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"

Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"

Sánchez promet donar la batalla i demana temps: «Tot i que maniobrin, anirem fins al 2027 i més enllà»

Sánchez promet donar la batalla i demana temps: «Tot i que maniobrin, anirem fins al 2027 i més enllà»

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"
Tracking Pixel Contents