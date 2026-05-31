Els Quatre Fuets posen a prova la pólvora i fan aflorar les primeres sensacions a Patum
La plaça Viladomat acull l’inici simbòlic de la Patum amb espurnes, espatecs i gran expectació
L'olor de pólvora ja s'ha apoderat aquest diumenge a la tarda de la plaça Viladomat de Berga en la celebració dels Quatre Fuets, l'acte que marca el preludi patumaire a Berga i que, com diu la tradició, posa a prova els fuets de la Patum de Berga.
Amb la vista posada al cel, esperant que el temps els respectés, el Tabaler i la representació de la colla de les Maces i la Patum infantil han sortit en cercavila per arribar fins a la plaça, on una multitud de gent els esperava.
Les primeres espurnes i espatecs no han tardat a arribar. Les Maces han posat a prova la qualitat dels fuets mentre saltaven al llarg d'un passadís ple de gent i escampaven espurnes. Posteriorment, ha estat el torn dels participants de la Patum infantil, que han demostrat que els fuets estan del tot preparats per iniciar la festa més esperada pels berguedans.
