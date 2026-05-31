Seccions

La sonoritat de la Patum es fusiona amb la música folk en el concert Memorial Ricard Cuadra

El trio Flowk va actuar al Teatre Municipal de Berga al costat dels músics de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, sota la direcció de Robert Agustina

El concert de Patum Memorial Ricard Cuadra es va celebrar dissabte al Teatre Municipal de Berga davant la previsió de pluja / JORDI BIEL

Laura Serrat

Manresa

Donar via lliure a un artista convidat perquè creï noves composicions inspirades en les músiques de la Patum. Aquesta és la premissa del Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra, que aquest dissabte va celebrar la seva 28a edició amb una gran afluència de públic. Enguany, el protagonista de la nit va ser el trio Flowk, que va actuar amb els músics de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, sota la direcció de Robert Agustina, fusionant els sons patumaires amb la música folk.

El concert, que de manera excepcional es va haver de celebrar al Teatre Municipal de Berga davant la previsió de pluja, va convidar el públic assistent a redescobrir la música de la Patum a través de sonoritats mediterrànies i cèltiques, pop-rock i música folk. De la mà de Ciscu Cardona (guitarra acústica), Marc del Pino (acordió diatònic) i Xavi Castanys (mandolina), les melodies de la Patum van retornar a les seves arrels, al folklore popular.

"Ha estat un exitàs", remarcava el director de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, Robert Agustina. "La proposta d'enguany ha arribat a molta gent", assegurava el director, que assenyalava que el trio convidat no només va versionar la música de la Patum a partir de la música tradicional i el folk, "sinó que també va englobar altres estils, com el jazz, amb un punt d'improvisació que va donar una gran sonoritat al concert".

Un homenatge al músic Ricard Cuadra

El Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra es va crear l’any 1998 per homenatjar el músic Ricard Cuadra (Berga 1951-1997) i continuar la seva tasca al capdavant de la dignificació, investigació i renovació de la música de la festa berguedana. Al llarg de més de vint-i-cinc anys, s’ha reinterpretat la música de La Patum fusionant-la amb tota mena d’estils i col·laboracions d’artistes i formacions convidades.

