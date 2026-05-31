La sonoritat de la Patum es fusiona amb la música folk en el concert Memorial Ricard Cuadra
El trio Flowk va actuar al Teatre Municipal de Berga al costat dels músics de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, sota la direcció de Robert Agustina
Donar via lliure a un artista convidat perquè creï noves composicions inspirades en les músiques de la Patum. Aquesta és la premissa del Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra, que aquest dissabte va celebrar la seva 28a edició amb una gran afluència de públic. Enguany, el protagonista de la nit va ser el trio Flowk, que va actuar amb els músics de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, sota la direcció de Robert Agustina, fusionant els sons patumaires amb la música folk.
El concert, que de manera excepcional es va haver de celebrar al Teatre Municipal de Berga davant la previsió de pluja, va convidar el públic assistent a redescobrir la música de la Patum a través de sonoritats mediterrànies i cèltiques, pop-rock i música folk. De la mà de Ciscu Cardona (guitarra acústica), Marc del Pino (acordió diatònic) i Xavi Castanys (mandolina), les melodies de la Patum van retornar a les seves arrels, al folklore popular.
"Ha estat un exitàs", remarcava el director de la Banda del Memorial Ricard Cuadra, Robert Agustina. "La proposta d'enguany ha arribat a molta gent", assegurava el director, que assenyalava que el trio convidat no només va versionar la música de la Patum a partir de la música tradicional i el folk, "sinó que també va englobar altres estils, com el jazz, amb un punt d'improvisació que va donar una gran sonoritat al concert".
Un homenatge al músic Ricard Cuadra
El Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra es va crear l’any 1998 per homenatjar el músic Ricard Cuadra (Berga 1951-1997) i continuar la seva tasca al capdavant de la dignificació, investigació i renovació de la música de la festa berguedana. Al llarg de més de vint-i-cinc anys, s’ha reinterpretat la música de La Patum fusionant-la amb tota mena d’estils i col·laboracions d’artistes i formacions convidades.
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis