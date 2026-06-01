El Consell Comarcal del Berguedà aprova el nou full de ruta per a les polítiques de joventut
La mateixa sessió plenària també ha servit per aprovat la liquidació dels comptes del 2025 i per defensar el programa europeu Leader
El Consell Comarcal del Berguedà ha donat llum verda al Pla Comarcal de Joventut 2026-2029, el document que marca les línies de les polítiques dedicades als joves els anys vinents. L'aprovació ha tingut lloc en el decurs del darrer ple ordinari de l'administració, on també s'ha aprovat la liquidació dels comptes de l'any 2025 i s'ha validat una moció en defensa del programa Leader i el món rural.
Segons exposen des del Consell, la nova planificació de l'àrea de joventut fa èmfasi a ampliar les oportunitats, reduir desigualtats entre municipis i facilitar que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al Berguedà. Així mateix, el document també aposta per reforçar serveis específics com l'Oficina Jove i apropar-los al conjunt dels municipis, i en especial els més petits. Finalment, el treball aprovat també recull l'impuls de la mobilitat europea i la participació juvenil.
El segon punt destacat és la liquidació del pressupost del curs passat, que tanca amb un resultat positiu de 709.255 euros, després d'assolir ingressos per 19,6 milions d’euros i unes despeses de 18,9 milions. En aquest sentit, des de la corporació comarcal assenyalen que aquest resultat contrasta amb el dèficit de 963.075 euros registrat el 2024, referint-se a una "evolució positiva" que sorgeix del "treball sostingut del Consell Comarcal per millorar la gestió econòmica i garantir serveis de qualitat, amb una clara voluntat de responsabilitat i millora continua".
Amb més detall sobre els números, remarquen que la millora dels resultats econòmics s'explica principalment per l'augment d'ingressos del servei de recollida de residus, per un valor aproximat de 600.000 euros, que segons expliquen, es registra després d'ajustar la taxa per tal de donar compliment a la normativa que obliga a evitar dèficits. A més, indiquen que també hi ha contribuït la millora del finançament en sanejament i la reducció de costos de manteniment, així com l'increment d’uns 650.000 euros en el contracte programa de Drets Socials.
En darrera instància, el plenari va aprovar una moció per defensar el desenvolupament rural i el programa europeu Leader davant el futur pressupost de la Unió Europea. La moció valora el model de desenvolupament local participatiu i el paper dels grups d’acció local com a eines clau per impulsar el progrés econòmic i social als territoris rurals, alertant que el nou marc financer europeu podria comportar una reducció dels recursos destinats a les polítiques rurals i una limitació de la capacitat de decisió des del territori. Per tot plegat, des del Consell Comarcal del Berguedà es reclama mantenir i reforçar el programa Leader, i garantir que els territoris continuïn tenint un paper actiu en la definició i execució de les polítiques de desenvolupament rural.
