Teixit associatiu
El Casal Panxo dirà adeu al seu local després de Corpus
L'entitat assegura que ha intentat esgotar "totes les vies possibles" per retenir l'espai sense èxit, i per això convida els berguedans a celebrar "l'últim salt al local del Casal"
El Casal Panxo de Berga viurà aquesta setmana de Patum el darrer capítol de l'entitat al seu local. Segons han fet públic a les xarxes socials, "el pròxim 15 de juny ens veiem obligats a abandonar el local on hem desenvolupat la nostra activitat durant els darrers 17 anys", i per això conviden berguedans i berguedanes a celebrar "l'últim salt al local del Casal".
El projecte del Casal Panxo va néixer l'any 1999 i va fer un pas important amb l'impuls, el 2009, del local als baixos del carrer Mossèn Huch 19. "L'entrada al local del carrer Marcel·lí Massana va significar un pas endavant estratègic per al projecte", detallen en l'escrit, tot i ressaltar "l'estat de gran precarietat i sense instal·lacions bàsiques" que presentava l'immoble. Va ser amb l'esforç i inversió col·lectiva que "es va adequar i transformar aquest espai fins a esdevenir el Casal que avui dia tothom coneix", convertint-se en un nucli que "ha permès omplir de vida el Barri Vell de Berga".
El grup destaca la implicació, des d'aquest local, en esdeveniments d'abast nacional, com el Rebrot o les Trobades de Casals i Ateneus dels Països Catalans, així com amb les activitats consolidades en el calendari local, com la Festa de la Ratafia o les tradicionals Nadales. També remarquen la funció com a centre logístic i de suport solidari, acollint entitats com els Castellers de Berga, Cal Blanxart, la Xarxa de Suport Mutu o els Escoltes de Berga, esdevenint "una peça clau i fonamental per l'autoorganització i la cultura popular de la ciutat de Berga".
Tot això s'ha construït a la vegada que "el Casal Panxo ha complert de manera rigorosa i ininterrompuda amb el lloguer mensual", en una situació de "forta inestabilitat contractual" i una degradació progressiva de l'immoble que posaven en dubte la "viabilitat de l'edifici a llarg termini", com denuncien. És per aquest motiu que l'entitat va plantejar, en un acord assembleari, fer una proposta de compra de l'edificació per "consolidar el projecte", a partir d'una "taxació professional d'arquitectes".
Ara bé, segons relaten, la resposta va ser la rescissió del contracte de lloguer, inicialment amb data 31 de gener. "Hem intentat esgotar totes les vies possibles per retenir l'espai, però la propietat ha rebutjat qualsevol tipus d'acord", asseguren. Sigui com sigui, les negociacions posteriors han situat la sortida límit al dia 15 de juny, i és per aquest motiu que "plantegem les festes d'enguany com l'Últim salt al local del Casal".
Un punt i seguit
Consultades per aquest mitjà, fonts del Casal Panxo han confirmat que, tot i haver d'abandonar el local, "l'activitat no pararà" i "aprofitant el bon temps, es faran les activitats a l'aire lliure i pel Barri Vell o a seus d'altres entitats amigues". En paral·lel, l'entitat assenyala que "estem buscant solvència i blindar-nos legalment", per tal de garantir la continuïtat del projecte en un nou espai, tant si és llogant un local amb llicència per desenvolupar les activitats a l'interior com adquirint un immoble dins l'espai del Barri Vell.
"Convidem a tota la gent de Berga, del Berguedà i dels Països Catalans a passar pel carrer Marcel·lí Massana durant aquesta Patum per tancar col·lectivament aquesta etapa", clouen en l'escrit. L'activitat central d'aquest comiat serà la Porronada del Casal Panxo, prevista per divendres a partir de les 17.30 hores. Tal com han detallat, l'any passat es van vendre 600 porrons de mau-mau, una xifra que desitgen superar enguany.
