Corpus 2026
La Patum de la Llar brinda l'arrencada més emotiva de les festes de Corpus a Berga
La celebració es reivindica com "la festa popular inclusiva més important de Catalunya"
Malgrat la incertesa meteorològica inicial, la Patum de la Llar ha superat l'entrebanc de la pluja que, una estona abans de l'inici, n'amenaçava la celebració. Així, Berga ha viscut una nova edició de la festa marcada per l'emoció, la passió, la tradició i la inclusió. Un total de 65 usuaris i usuàries, a més d'un centenar de voluntaris i col·laboradors, han fet possible una nova edició d'aquesta Patum que des de fa quatre anys es desplega com la resta d'actes del Corpus, a la plaça de Sant Pere, en un gest més de proximitat a la ciutat i el conjunt de la comarca per part de l'entitat.
"Com sempre, arribem a la Patum de la Llar amb molta emoció, il·lusió i ganes", deia just abans de l'inici la presidenta de la Fundació la Llar, Cecília Camprubí, destacant que aquesta tarda de dimarts es culmina un treball de dos mesos d'assajos, incloent-hi el general a la mateixa plaça. A mesura que s'acostava l'engegada, arribava públic més enllà de la comunitat de la fundació, sent precisament aquest interès del veïnat per viure la celebració la quina justifica que es pugui mantenir a Sant Pere. "La nostra Patum també s'ha fet gran i cada cop assisteix més gent, per tant, l'escola se'ns estava fent petita els últims anys", ha apuntat Camprubí, assenyalant a més al fet que "a la plaça, es viu d'una altra manera, més oberta i intensa".
És per aquest motiu que des de la Fundació la Llar agraeixen les facilitats de l'Ajuntament de Berga per poder continuar vivint aquesta celebració, que segons apuntava el missatge previ a l'arrencada, "s'ha convertit en la festa popular inclusiva més important de Catalunya". L'interès esdevé un gest d'equitat en tot el format de la festa, també a l'hora de convidar autoritats a gaudir des del balcó del consistori. Enguany hi han sigut el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, el president delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzalez Val, o la coordinadora territorial de Drets Socials i Inclusió a la Catalunya Central, Aida Montoya, entre altres. Una ocasió, a més, per "explicar les situacions que tenim, perquè tothom qui ve és molt receptiu", ha assegurat Camprubí.
Tots els assistents hauran pogut ser testimonis d'una Patum de la Llar molt lluïda, amb salts executats amb molta traça i dedicació, prova fidedigna d'aquesta preparació prèvia. I, en alguns casos, també de l'experiència d'anys anteriors. I és que la Patum atrau i anima a repetir. A més, el públic ha respost acompanyant cada ball amb els seus cants, salts i alegria. Així, totes les comparses han anat passant amb fluïdesa i, al cap d'una hora, ja era l'hora dels Plens de posar la cirereta amb la seva apoteosi habitual.
L'espera ha estat d'uns vint minuts, fins que la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga ha començat a tocar la cançó que desperta el foc més primitiu de la festa. El salt s'ha executat sense entrebancs i, un cop els saltadors s'han pogut retirar de la plaça, ha estat el torn del punt final distintiu de la Patum: els Tirabols.
Fet i fet, Berga dona per encetada la setmana més intensa de l'any. El pròxim episodi serà demà, dimecres 3 de juny, a les 12.00 hores, quan donarà el tret de sortida el Passacarrers del Tabal i els quatre Gegants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”