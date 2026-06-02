Programa Patum 2026: Guia per no perdre't res de la gran festa de Berga

A Regió7 pots trobar tota la programació de celebració que tindrà lloc del 3 al 7 de juny

Patum Completa del 19 de juny de l'any passat

BERGA . PATUM COMPLETA DIJOUS CORPUS / Oscar Bayona / RG7

Manresa

Dimarts

A les 18.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum de la Fundació La Llar

Dimecres

De 8 a 14 h, a l’església de Santa Eulàlia, a la plaça de Sant Pere, confecció d’una catifa de Corpus, a càrrec de les associacions de veïns del Barri Vell. Horaris per visitar la catifa: dies 4, 5, 6 i 7 de juny, de 10 a 14 h.

A les 12 h, passada del tabal i els quatre gegants.

A les 20 h, a la plaça de Sant Pere, inici de la passada amb tabal, maces, guites i gegants vells. Acabarà amb tirabols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere. 

Dijous

A les 9.30 h, a la plaça de Sant Pere, engegada de coets i passada

A les 10.30 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa major cantada per l’Orfeó Berguedà. Tot seguit, a la plaça Sant Pere, Patum de lluïment. Tot seguit, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

A les 16.30 h, a la residència Nostra Senyora de Queralt, concert amb la Cobla Ciutat de Girona

A les 18 h, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum completa. Tot segui, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona

Divendres

A les 9.30 h, sortida i passada de les comarses de la Patum Infantil

A les 11 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa cantada per la Coral Queraltina

A les 12 h, a la plaça de Sant Pere, Patum infantil de lluïment. Tot seguit, lliurament dels premis del 35è Concurs de dibuix infantil

A les 17 h, a la plaça Sant Pere, Patum infantil completa

Barraques de Patum

A la plaça Cim d’Estela: a les 18.30 h, Pep i M. José Músics. A les 21.30 h, Manolitos Band. A les 23 h, Doctor Prats. A les 01.30 h, Natband. A les 03 h, finalització dels concerts

Dissabte

A les 11 h, a la plaça de Sant Pere, passada amb la Cobla Ciutat de Berga

A les 12 h, a l’ajuntament, lliurament dels títols de Patumaire i Patumaire d’Honor i dels premis del 50è concurs de cartells

A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, sardanes amb la Cobla de l’Escola Municipal de Música de Berga

A les 16.30 h, a la residència Sant Bernabé, concert amb la Cobla Berga Jove

A les 18 h, a Berga Residencial, concert amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, amb inici a la plaça de Sant Pere, passada amb tabal, maces, guites i gegants vells. Acabarà amb tirabols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere

Barraques de Patum

A la plaça Cim d’Estela: a les 21 h, Mama Dousha. A les 22.30 h, Pd Lola Band. A les 23 h, The Tyets. A les 00.30 h, Pd Lola Band. A les 01 h, Tesa. A les 02.30 h, Pd Lola Band. A les 03 h, Thug Life. A les 04.30 h, Pd Lola Band. A les 05 h, finalització dels concerts

Diumenge

A les 9.30 h, a la plaça de Sant Pere, engegada de coets i passada

A les 10.30 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa major. Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, Patum de lluïment. Tot seguit, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove

A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum completa. Tot seguit, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove i cloenda de les festes

Fins diumenge, a les Fonts del Vall, Menja’t el Berguedà, espai gastronòmic del Berguedà.


