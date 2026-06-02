Corpus 2026
Rut Casas, saltadora de la Patum de la Llar: "Ballar la Patum és un honor i un privilegi que tenen pocs"
És el segon any consecutiu que dona vida a l'Enterramorts, en una experiència que reforça la comunitat de la fundació com una pinya
Per segon any consecutiu, la Rut Casas ha donat vida a l'Enterramorts, una de les figures de la comparsa de Nans Nous de la Patum de la Llar. La Rut tenia clar que volia repetir l'experiència, i el resultat ha estat un salt executat amb talent i celebrat pel conjunt dels assistents a la plaça de Sant Pere. Però arribar-hi ha implicat feina i dedicació.
"Els assajos comencem després de Setmana Santa i assagem cada dimarts", ha compartit, explicant que la dinàmica per grups de comparses ha permès estrènyer llaços amb els companys i saltadors en altres colles. "Han estat dies de fer pinya i teixir més i millors relacions socials", celebrava la Rut.
En el cas d'aquesta saltadora, no coneix el format anterior de la Patum de la Llar a l'Escola de Santa Maria de Queralt, però té clar que viure-la a la plaça de Sant Pere és positiu perquè "és un dia més de Patum". Per tant, el desig és que "per molts anys més es faci aquí a la plaça".
Ara bé, independentment de la forma, la satisfacció per ser part d'aquesta celebració és indiscutible per la Rut. "Si et diuen de fer la Patum, t'hi tires de cap, perquè com a berguedans sento molt la festa i és molt gratificant que t'hi convidin", deia instants abans de saltar a la plaça. "Ballar la Patum és un honor i un privilegi que tenen pocs, així que miro de gaudir-ho i aprofitar-ho al màxim".
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