Corpus 2026
Berga posa sobre la taula que la Patum sigui reconeguda amb la Creu de Sant Jordi
L'alcalde, Ivan Sànchez, aprofita la ideació de la Fundació la Llar per suggerir que sigui el conjunt de la festa la quina rebi la distinció
La Patum mereix ser distingida amb la Creu de Sant Jordi. Aquesta és l'opinió de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, preguntat pels mitjans després que alguns dels saltadors i saltadores de la Patum de la Llar li fessin el prec al president del Parlament, Josep Rull, testimoni de la festa des del balcó de la casa consistorial, dimarts a la tarda. "La Patum de la Llar es mereix a la Creu de Sant Jordi, sí, però la Patum també se la mereix", apuntava, recordant que "la Patum, avui dia, no és Creu de Sant Jordi".
Segons ha explicat el batlle, "ahir se li va traslladar al president del Parlament des d'alguna de les comparses de la Patum de la Llar", detallant que "evidentment, com a Ajuntament ens hi sumem, però crec que la crida és que la Patum sigui Creu de Sant Jordi". De fet, per Sànchez, que la festa rebi la distinció també suposaria el reconeixement de facto de la celebració de la fundació, tenint en compte que "ja fa molts anys que diem que la Patum comença dimarts amb la Patum de la Llar, per tant, és un tot". "Tot el que passa a la plaça és Patum: des de la Patum de la Llar, passant per la Patum Infantil, i també tots els actes de dimecres, dijous, dissabte i diumenge", ha conclòs.
Si es repassen els guardonats amb la Creu de Sant Jordi, es pot evidenciar que les festes populars i patrimonials com la Patum no hi apareixen gaire, perquè més aviat s'ha concedit el reconeixement a les entitats responsables d'organitzar aquestes expressions culturals. A tall d'exemple, l'any passat es va lliurar la distinció a la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona, per la preservació i difusió de la tradició dels Tres Tombs, i a la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic, lligada a la Processó dels Armats de la Setmana Santa vigatana.
També l'han rebut un seguit de colles castelleres, sent les quatre primeres els Castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, la Colla Joves Xiquets de Valls, i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l'any 1993. En aquest sentit, cal recordar que els Castells comparteixen amb la Patum la declaració, per part de la Unesco, com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Per part de Josep Rull, i en declaracions a Televisió del Berguedà, va confirmar que traslladaria la petició dels saltadors i saltadores de la Patum de la Llar a la consellera de Cultura, Sònia Hernández, per tal que la pugui valorar. Sigui com sigui, aquesta serà una qüestió que l'Ajuntament de Berga i el Consell Municipal de la Patum hauran de treballar un cop hagi passat aquesta edició de la festa. "Ho veurem els dies vinents. Ara ens centrem en avui, i en el dia a dia de la Patum, i ja anirem veient", ha dit l'alcalde.
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