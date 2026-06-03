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El CERC de la Diputació de Barcelona realitza un informe sobre els impactes de la Patum

La corporació impulsa un estudi per analitzar com influeix la celebració en els àmbits cultural, econòmic, social, medi ambiental i de la salut

L'Àliga, en un salt de la Patum Completa de diumenge de 2025

L'Àliga, en un salt de la Patum Completa de diumenge de 2025 / Oscar Bayona

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Regió7

Berga

L'Ajuntament de Berga ha encarregat al Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona l'elaboració d'un estudi sobre les diferents dimensions de l'impacte de la Patum, que enguany se celebrarà del 3 al 7 de juny. L'informe permetrà quantificar el retorn que genera la celebració, tant per a Berga com per al conjunt del territori.

Segons detallen des de l'administració supramunicipal en un comunicat de premsa, l'anàlisi aportarà dades objectives sobre la seva contribució en àmbits com l'activitat econòmica, la cohesió social i la projecció cultural. També s'observaran altres elements vinculats a l'organització de les festes de Corpus berguedanes, com la influència en el medi ambient o la salut. Es preveu que els resultats de l'estudi es presentin abans que acabi l'any.

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Des de la Diputació expliquen que el Programa d'assessoraments del CERC dona suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la definició i l'aplicació de polítiques i projectes culturals. Es tracta d'una modalitat d'assistència i de cooperació tècnica basada en la transferència d'informació, la producció de conceptes i la creació d'espais de reflexió. La major part de les intervencions es vehiculen a través del Catàleg de Serveis dins del recurs Plans per al desenvolupament cultural local. En paral·lel, des de la corporació detallen que també es duen a terme alguns projectes d'iniciativa pròpia, que són documents de referència amb l'objectiu d'actualitzar eines i oferir recursos als consistoris per millorar la gestió pública, alhora que s'unifiquen criteris.

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