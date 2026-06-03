El doctor i professor berguedà Josep Vidal és el segon catedràtic de Catalunya de Medicina Comunitària i Familiar
El metge i investigador destaca el valor que té la docència i la recerca en la medicina familiar i anima altres professionals a sumar-se a la docència
La Universitat també ha nomenat catedràtica Irene Roman, professora de la Facultat de Medicina i investigadora en bioquímica, epidemiologia i salut poblacional
Regió7
La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha nomenat, aquest dimecres, el doctor i professor de la Facultat, Josep Vidal, catedràtic de la UVic-UCC. Vidal és el segon catedràtic de Medicina Familiar i Comunitària de tot Catalunya, una fita poc habitual en una disciplina que històricament ha tingut una presència limitada dins l’àmbit universitari i investigador. També té un cert grau de fet extraordinari la rapidesa en la carrera com a professor universitari de Vidal, però aquí hi té també a veure el fet que la Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya central té uns estudis de medicina relativament joves, sense massa places de catedràtic assignades. Aquest matí, Vidal ha exposat curriculum vitae i projectes d'investigació davant del tribunal que li ha atorgat la càtedra.
Actualment, Vidal dirigeix la Unitat de Recerca i Innovació en Atenció Primària de la Catalunya Central (ICS-IDIAP Jordi Gol) i el grup de recerca Intelligence for Primary Care (I4PC), des d’on impulsa projectes vinculats a la salut digital, la telemedicina, la intel·ligència artificial aplicada a la salut i l’atenció sanitària en entorns rurals.
Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, Josep Vidal es va especialitzar en Medicina Familiar i Comunitària al Regne Unit entre els anys 1999 i 2002. Posteriorment, va cursar un màster en Salut Pública a la Cardiff University i, des de l’any 2007, exerceix com a metge de família a Navàs. Forma part de l’Institut Català de la Salut (ICS), on ha combinat tasques assistencials i de gestió en diferents equips d’atenció primària de la Catalunya Central (poblacions del Bages i el Berguedà). El 2018 es va doctorar a la UVic-UCC amb una tesi sobre telemedicina asíncrona i, des de l’any 2020, és professor de la Facultat de Medicina d'aquesta mateixa universitat.
Per a Vidal, aquest nomenament transcendeix la dimensió personal i representa un reconeixement a tota una disciplina: “Que la Medicina Familiar i Comunitària pugui sostenir una trajectòria acadèmica completa fins a la càtedra, confirma que té un cos de coneixement propi i prou solidesa per ocupar el lloc que li correspon a la universitat”, ha afirmat. En aquest sentit, considera que la seva designació és també una oportunitat per facilitar que futurs professionals de l’atenció primària puguin desenvolupar una carrera acadèmica amb menys obstacles.
Segons el nou catedràtic, la Medicina Familiar i Comunitària ha estat tradicionalment "infrarepresentada" tant en la universitat com en el sistema sanitari, malgrat que l’atenció primària resol la major part de les necessitats de salut de la població i constitueix la porta d’entrada al sistema sanitari. Tot i això, destaca que en els darrers anys s’està produint un canvi progressiu en la percepció de la disciplina i en el seu reconeixement acadèmic i institucional.
Una de les línies que Vidal ha defensat durant la seva trajectòria és la necessitat d’integrar l’atenció primària de manera transversal en la formació dels estudiants de Medicina. A la Facultat de Medicina de la UVic-UCC coordina una assignatura de sisè curs centrada en l’abordatge biològic, psicològic, social i cultural de la persona, impartida per especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. “Formar bons metges i metgesses exigeix que els estudiants coneguin i valorin l’atenció primària des del primer moment”, assenyala.
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