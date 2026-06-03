Corpus 2026
El foc i l'eufòria es barregen pels carrers de Berga
L'arrencada del Passacarrers ha estat amb normalitat i sense incidents destacats, amb una picada d'ullet a la reivindicació dels docents
El Passacarrers d'aquest dimecres al vespre ja marxa pels carrers de Berga. Tabal, Maces, Guites, Gegants Vells i la Cobla Pirineu recorreran la ciutat i faran aturada en un total de 21 emplaçaments, en honor a les autoritats i representants del poble. També Tirabols, a les places de Sant Joan i Sant Pere. Els dos primers salts s'han desenvolupat a la plaça de Sant Pere, que al toc de les vuit del vespre lluïa plena de gom a gom, com habitualment.
Els aplaudiments han acompanyat les campanes, i de seguida han donat pas al ritme del Tabal, marcant els passos de les Maces, encarregades de donar el tret de sortida a la passada. Tot i que, en efecte, la plaça fos plena, les Guites han aconseguit fer-se pas a través de les seves guspires. Enguany, la Guita Xica s'ha tornat a erigir com una figura reivindicativa, vestint dues pancartes grogues a banda i banda del cos on es podia llegir: "Defensem l'educació pública" i "Educació pública de qualitat i en català" en aquest primer salt.
Amb el primer ball de la parella de Gegants Vell, l'espai s'ha empetitit, i els geganters han hagut de bregar per fer lloc. La melodia ha fet saltar i cantar tots els presents, que han mostrat les seves ganes de Patum. I, completat el primer salt, l'escena s'ha repetit amb la celebració d'un segon salt abans d'enfilar el carrer de Castellar del Riu i les cinc aturades en aquesta part del Barri Vell. Maces primer i Guites després han omplert de fum la plaça. I, per cloure aquests primers salts de la passada, els Gegants han tornat a ballar amb elegància i majestuositat, davant uns patumaires entregats.
El recorregut continuarà aleshores en direcció a la plaça de Viladomat per, posteriorment, dirigir-se a la banda oest del recorregut, que arriba fins al carrer del Roser i el passeig de la Pau. I ja de tornada cap a la plaça, a tot el tram del carrer Major es podrà gaudir del mític Ella s'ho pensa.
Demà, Dijous de Corpus, es despertarà als berguedans i berguedanes amb l’engegada de coets de les 09.30 hores, i a les 10.30 hores arrencarà la Missa Major a partir de la qual donarà el tret de sortida la Patum de Lluïment. Durant la tarda, l'activitat serà en forma de Sardanes, amb la participació de la Cobla Ciutat de Girona. L'activitat a plaça es reprendrà a partir de les 21.30 hores, amb la primera Patum Completa de l'any. Serà en aquest espai que l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, serà present, tal com va anunciar fa una setmana a xarxes, despertant sensacions contrastades entre la resta d'usuaris.
Una Orriols que, aquest dimecres, ha denunciat que la seva companya de sigles, Judit Vinyes, hauria patit "empentes i coces" a la sortida de la casa consistorial. Hores abans, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, feia un clam per la cordialitat i la concòrdia en les festes de Corpus.
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