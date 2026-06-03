Corpus 2026
Ivan Sànchez fa una crida a mantenir la concòrdia dels últims anys durant la celebració de la Patum de 2026
La festa engega la primera passada de l'edició d’enguany amb Tabal i Gegants recorrent el nucli de la ciutat fins entrat el migdia
El toc de campanes de les 12 del migdia a l'Església de Santa Eulàlia ha donat pas al primer Passacarrers de la Patum de 2026. Moments previs a aquesta engegada, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, compartia amb la premsa els presagis respecte d'una "bona Patum", fent una crida a mantenir la complicitat dels darrers anys.
"Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit, i sobretot un exemple de concòrdia, de compartir, d'amistat i d'alegria", ha declarat el batlle, destacant que "pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça sinó en cap dels esdeveniments de Patum". Per aquest motiu, Sànchez ha apuntat que "el prec de l'Ajuntament és que això continuï sent així en aquesta Patum de 2026", en "una crida en general, per a tothom" a fer-ho possible.
Aquesta bona entesa es va evidenciar en el decurs de la Patum de la Llar i també ha marcat els primers instants de la passada d'aquest migdia. Els centenars de patumaires concentrats a la plaça de Sant Pere han marxat amb alegria seguint el camí marcat pel Tabaler, amb l'acompanyament majestuós dels quatre Gegants i la cua musical de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. I tanta ha estat l'empenta que la pell del Tabal s'ha estripat i s'ha hagut de substituir en el segon pas de la comparseria per la plaça de Sant Pere.
Atenció al temps i la seguretat
A l'espera de comprovar l'evolució meteorològica, la possibilitat de pluja de cara dijous i divendres és, a hores d'ara, "el que ens fa patir més". En tot cas, això no impedirà la celebració de la festa, perquè Sànchez recalca que "ens adaptarem al que calgui i, conjuntament amb les comparses, ho tirarem endavant d'una manera o d'una altra". Més enllà d'aquesta incertesa, l'alcalde es mostra confiat que la logística es desenvoluparà amb normalitat, sostenint "els estàndards dels últims anys a nivell de seguretat i d'incidents".
Precisament, aquest any es fa especial èmfasi en l'aspecte de la seguretat, i en sobretot de cara a la celebració dels salts de Plens. "Pot semblar una banalitat, però la Patum i especialment un salt de Plens no té absolutament res a veure amb un correfoc", ha exclamat l'alcalde, exposant que "tota la gent que se senti patumaire pot venir, però el que demanem és que tota aquesta gent sàpiga on va, que es vesteixi com toca, i que interactuï a la plaça com ho fan els berguedans, les berguedanes i els patumaires que fa anys que ens acompanyen".
Abel Rodríguez, el nou geganter en plantilla
Un dels patumaires amb més goig aquest dimecres és l'Abel Rodríguez, que s'estrena com a membre a la plantilla de la comparsa dels Gegants. La seva camisa és el reconeixement a 14 anys d'implicació amb la colla i un sentiment molt viu respecte de la festa. Rodríguez té la particularitat que de ser sord de naixement (porta audiòfons que li permeten sentir-hi una mica) i els seus passos són el resultat d'un exercici de memorització, de seguir les indicacions dels companys i d'entendre el context d'allò que l'envolta quan porta un gegant.
"Estic molt content", deia una estona abans de l'arrencada de la passada d'aquest migdia. Un Passacarrers que Rodríguez gaudeix "perquè és més familiar i veus l'alegria dels nens i nenes". A partir d’aquí, el nou geganter en plantilla i tota la colla s'entregaran a la Patum amb tota l'energia perquè, malgrat que encara no hagin decidit quin salt ballarà cadascú, l'entusiasme compartit farà que tots els salts siguin un exemple d'eufòria patumaire.
El pròxim acte serà aquest vespre, amb la passada de Tabal, Maces, Guites i la parella de Gegants Vells, amb la música de la Cobla Pirineu. El recorregut completarà els salts corresponents als escollits per les autoritats locals, arrencant a les 20.00 hores des de la plaça de Sant Pere.
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