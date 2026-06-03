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Corpus 2026

Les Guites protagonitzen la catifa de Corpus d'aquest 2026

La peça té unes dimensions de 4,20 per 3,90 metres i enguany ha sumat pebrots i llaminadures a la llista de components

La catifa de Corpus protagonitzada per les Guites

La catifa de Corpus protagonitzada per les Guites / Lídia López

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Lídia López

Lídia López

Berga

La comparsa de les Guites és la protagonista de la cinquena catifa de Corpus elaborada dins l'agenda d'activitats de La Patum tot l'any. Feta a partir del disseny de l’artista berguedana Angelina Vilella, i amb la participació de les associacions de veïns del Barri Vell, és el segon any que la peça es crea dins el calendari de la Patum, aportant color als oficis religiosos que se celebren en el decurs del Corpus

"Ha quedat molt bonica", ha celebrat Vilella un cop la catifa ha quedat culminada, reconeixent que "cada any quedem parats del resultat, perquè quan tot just posem la plantilla i tots els materials, ens costa d’imaginar quin serà el resultat". En aquest cas, l'artista ha "quedat parada" de la participació de voluntaris, perquè "fins i tot a primera hora, hem sigut molta gent". S’hi han acostat, també, un grup d'alumnes de l'Escola Fedac Xarxa. Així, els primers passos han estat tallar totes les flors i separar bé tots els materials, a la vegada que s'anava marcant la forma que havia de prendre el disseny amb terra negra. Les dimensions totals són de 4,20 per 3,90 metres.

Enguany, i segons diu Vilella, "de flor n'hem tingut poca", així que les diferents tonalitats s'han aconseguit a partir d'altres materials orgànics i sintètics, com llentia, blat de moro, mongeta negra, pèsol o diferents tipus de sorra de gat. A més, també s'ha afegit per primera vegada com a components uns pebrots verds i vermells, i també llaminadures. "S'hi pot posar de tot, només cal vigilar que no hi vinguin mosques ni es faci malbé", apunta. El contorn és a partir de pedra blanca, escorça i clavells. 

D'aquesta manera, les Guites s'incorporen a la llista de comparses que ja s'han transformat en catifa de Corpus, juntament amb les Maces, els Gegants, l’Àliga i el Tabal. És a dir, la iniciativa és a mig camí de completar tota la imatgeria, i queden pendents els Nans Nous, els Nans Vells, els Àngels, els Turcs i Cavallets, i els Plens.

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La catifa quedarà exposada i es podrà veure del 4 al 7 de juny, de 10.00 a 14.00 hores.

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