Corpus 2026
La Creu Roja fa 60 assistències en la primera jornada de Passacarrers de dimecres a Berga
L'alcalde Ivan Sànchez valora que va ser "un dels millors Passacarrers dels últims anys", amb moltes menys incidències de salut i seguretat
El balanç de serveis dels cossos d'emergències en el primer dia de la Patum de 2026 és de 60 assistències per part de la Creu Roja i sis denúncies per un resultat positiu a les proves d’alcoholèmia fetes pels Mossos d'Esquadra. Són 30 assistències menys que el 2025. Entre els serveis més freqüents s'hi van trobar les contusions, els esquinços i les ferides.
En concret, es van intervenir 15 persones amb contusions, 14 per un esquinç i 12 per ferides. El servei de la Creu Roja també va atendre dues crisis d'ansietat, dues persones per dolor abdominal i dues patologies oculars. Finalment, es registra una cefalea, una fractura, una lipotímia i una intoxicació per drogues. Entre totes les atencions, quatre persones van ser derivades a l'Hospital de Berga, que segons han detallat van realitzar set assistències relacionades amb la festa.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van dur a terme un total de 206 lectures de control de trànsit, entre les quals es va procedir a denunciar administrativament cinc persones per un resultat positiu, i una més penalment.
En general, es tracta de dades a la baixa respecte del Dimecres de Corpus de 2025, quan les atencions de la Creu Roja van fregar les 90, a l'Hospital se'n van desenvolupar 10, i les denúncies per alcoholèmia van situar-se a les 12.
"La nit va anar bé"
Sobre el desenvolupament de la passada de dimecres a la nit, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat les bones sensacions al respecte, declarant que "la nit va anar bé". El batlle n'ha destacat la fluïdesa i la manca d'incidències importants, tot i precisar que "vam acabar tard, com sempre, però més per un tema gairebé de costum dels participants que de logística". Per tot plegat, va considerar que el d'ahir va ser "potser un dels millors Passacarrers de dimecres dels últims anys".
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