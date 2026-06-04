Crits i cartells contra el feixisme quan Sílvia Orriols ha sortit al balcó de l'Ajuntament per la Patum
La diputada d'Aliança Catalana es troba entre les autoritats convidades per la regidora del BeGI al primer dia de Patum completa
Amb la plaça plena i esperant que comenci una Patum que s'ha endarrerit per la pluja, el moment de la sortida de les autoritats al balcó de l'Ajuntament ha estat seguit per una gran cridòria contra Sílvia Orriols, diputada d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, convidada avui per la regidora del BeGI, Judit Vinyes.
Cartells amb eslògans com "Berga lliure de racisme i odi" "Patum antifeixista" o "No toleris la intolerància" s'han aixecat a una part de la plaça, la més propera a la barana. Al mateix temps, la plaça ha començat a cridar contra la líder del partit d'ultradreta, amb frases semblants. A voltes arribant a l'insult directe. Fins i tot la Guita porta un símbol antifeixista al llom.
Orriols ha arribat ben d'hora a Berga. A les 6 de la tarda ja es passejava per la població acompanyada per membres del partit. Als volts de les 8 del vespre ja ha entrat a l'Ajuntament, després de visitar la seu del partit, al molt proper carrer de la Ciutat.
Abans de sentir l'escridassada, però preveient-la, Orriols deia que "no calia, vull dir, és innecessari. Tots podem participar d'aquesta festa, penso que ha de ser una festa on tots els catalans, independentment del que pensem políticament o ideològicament, hi hem de tenir cabuda i, per tant, sap greu que intentin polititzar-ho. Però ja hi estem avesats, ho resistirem".
Els crits a la plaça han durat fins que ha sonat Els Segadors, senyal que la Patum era a punt de començar. Però han tornat cada vegada que hi ha hagut canvi de comparsa, almenys durant el principi de la festa.
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