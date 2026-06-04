Ivan Sànchez, alcalde de Berga: "Estic satisfet de la bona relació entre comparses de la Patum"
Ivan Sánchez (Berga, 1982) és l’alcalde de Berga i regidor de Governació, Serveis Centrals, Comunicació, Patrimoni i Museus, i Patum. Amb una trajectòria vinculada a la gestió cultural i al teixit associatiu de la ciutat, assumeix la responsabilitat de la Patum com una de les àrees centrals del seu govern, en tractar-se de la festa més emblemàtica i identitària del municipi.
Ara que ja fa uns anys que viu la Patum des de l’Ajuntament, recorda com era viure-la només com a patumaire i geganter?
No ho sé. Com a regidor la visc des del 2017 i com a alcalde és la cinquena. I entremig vam tenir la pandèmia, que evidentment ens va trasbalsar. Tinc la sort que encara vaig amb els Gegants i intento anar-hi tanta estona com puc, i això és el que potser em permet no allunyar-me de com la vivia abans. Per la resta, és molt diferent. Crec que la qüestió és com serà la Patum després de ser alcalde. Suposo que continuaré amb els Gegants uns anys més, si la salut i el físic m’ho permet, i també la gaudiré més amb el Guiu.
Ha canviat la seva visió de la festa a partir d’aquesta responsabilitat?
Molt. La Patum és un monstre en positiu, i ho dic perquè és molt gran i passen moltíssimes coses. A més, jo tinc el barret d’alcalde, de regidor de Patum i de regidor de governació, així que agafo les parts més grans de la festa. Per tant, sí, m’ha canviat moltíssim la visió, començant per un respecte enorme per a tota la gent que treballa durant la Patum, perquè quan ets patumaire de plaça potser ho intueixes, però no veus tant la feina que fan. Un cop coneixes la festa des de tots els àmbits, passes a veure-la molt diferent.
Des d’aquell 2017, quina evolució creu que ha viscut la Patum?
Avui dia estic molt satisfet de la bona relació que hi ha entre totes les comparses. Crec que ara hi ha més sentiment d’amistat i d’anar tots a l’una, i això em satisfà profundament. Llavors, hi ha tot el tema de seguretat i dels conceptes que han canviat, tant pels reforços dels cossos de seguretat, com per les campanyes en contra de les violències sexuals i masclistes entorn de l’oci nocturn, i lligat també a la promoció de consums responsables. I també, evidentment, el tema del finançament, que ha crescut exponencialment.
Quins són els números de la festa aquest 2026?
Aquest any estem en una inversió total més o menys com la dels dos últims, entre els 650.000 i els 700.000 euros. I tenim aquests números perquè hi ha moltíssimes coses que passen al voltant de la festa. Aleshores, es tracta de buscar fórmules perquè aquest impacte econòmic cada cop sigui menor per a l’Ajuntament i, al final, per la gent de Berga.
Com ho han fet?
Hem explicat a les administracions públiques superiors la importància de la Patum, i s’ha de dir que són molt receptius. Quan al Ple de l’Ascensió vaig parlar d’una festa cabdal de la ciutat i del país, és perquè realment ho és. I només cal veure com sovint es fan servir imatges de la Patum quan es vol transmetre alguna cosa de Catalunya. Ens ho hem de creure i hem de demanar corresponsabilitat. I els fruits són evidents, perquè la Generalitat de Catalunya augmenta l’aportació fins als 200.000 euros, la Diputació de Barcelona hi participa amb 65.000 i fent-se càrrec d’un estudi d’impacte econòmic de 20.000 euros més, i a més hi ha la part privada. Estic convençut que, amb els anys, es pot anar a molt més si es fa una bona feina.
L’estudi servirà per guiar el potencial econòmic de la festa?
Sens dubte. Aquest any hem celebrat la primera edició d’unes jornades de Patum i Economia, comparant-nos amb altres festes del territori, i crec que està molt bé. L’estudi de la Diputació ens aportarà una radiografia real de quin impacte té la Patum a la ciutat, amb unes conclusions que hem de ser capaços també d’aterrar-les, d’entendre-les i d’aplicar-les.
Enguany trobem novetats tecnològiques. L’ús d’aquests recursos és una via per explorar?
Crec que té coses bones i dolentes. Logísticament, és molt positiu. Per exemple, el comptapersones ens dona unes dades en temps real que fins ara no havíem tingut i que ens permeten gestionar les afluències des del punt de vista de la seguretat. I el GPS per les comparses durant les passades i la nova aplicació, penso que també seran ben rebuts. Pel que fa als usuaris, hi ha de bo que es genera molt contingut de qualitat que serveix per preservar i explicar la festa, però també té com a punt negatiu que potser s’està perdent una mica l’experiència. La vista general de la plaça en un ball de l’Àliga ara és només de mòbils gravant, i això impedeix viure-ho amb tota l’emoció i intensitat.
La pròxima edició del Corpus serà just després de la celebració de les eleccions municipals. Com creu que es desenvoluparà?
Personalment, ho viuré amb total normalitat i sense el neguit de què passarà perquè no em presentaré. Per tant, faré la Patum amb la responsabilitat que em pertocarà en aquell moment, que és la de l’alcalde en funcions. Crec que serà positiu, sobretot, pels que vinguin, perquè la Patum es treballa durant mesos i, si hi hagués el canvi abans, espetegar com a alcalde i sense cartipàs no ha de ser fàcil per a ningú.
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