Corpus 2026
La pluja provoca una nova aturada momentània de la Patum
Els tres primers salts de la nit s'han pogut desenvolupar amb la comparseria preparada contra la pluja
Regió7
Tres salts i nova aturada. La pluja ha obligat a tornar a suspendre momentàniament la celebració de la Patum Completa d'aquest Dijous de Corpus, almenys durant 20 o 30 minuts. Els paraigües han tornat a aparèixer a la plaça i les figures, malgrat que ja estaven protegides contra la pluja, s'han resguardat del xàfec dins l'Ajuntament.
Amb 15 minuts d'endarreriment i marcada per l'acció de protesta en contra de Sílvia Orriols, la plaça era plena a tres quarts de 10. Així, un cop han sonat Els Segadors, els Turcs i Cavallets han fet el seu ball al centre de la plaça, amb l'energia habitual. També han pogut saltar sense incidents les Maces acompanyades dels Àngels, i les Guites, omplint l'espai del fum i guspires habitual.
Els tempos s'han complert i, 20 minuts després, l'Àliga ha sortit a la plaça, novament protegida contra la pluja, per continuar amb la Patum Completa de la nit. Tot i les dificultats, la seva majestuositat ha estat l'habitual.
Com han dit a l'inici de la nit, l'objectiu del consistori és aprofitar les finestres que no hi hagi precipitació, per avançar amb els salts. També s'hi havien referit Aleix Serra i Ivan Sànchez, en acabar la Patum de Lluïment.
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