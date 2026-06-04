Nou mètode d'estafa: Li envien un fals missatger a casa per recollir les targetes del banc i li roben tots els estalvis
A un veí de Puig-Reig el van intentar estafar per internet, però com que no té un mòvil modern, se les van empescar per agafar-li les targetes de crèdit
Els estafadors se les empesquen totes. A un veí de Puig-Reig, Ramon Ferran, li van prendre tots els estalvis després d'agafar-li les targetes de crèdit amb un fals missatger. A la Catalunya Central, els Mossos d'Esquadra reconeixen que és el primer cop que veuen aquest mètode.
Segons ha explicat la víctima a Regió7, el passat 24 de març va rebre una trucada que es va identificar com el seu banc i que li va dir que tenia moviments estranys al compte corrent. Com és habitual en aquest tipus d'estafa, van començar a fer-li preguntes per a treure-li dades personals, entre elles "els codis de les targetes". Però l'home els va dir que "tinc un mòbil de l'any de la picor, sense internet ni res, i per això no se'm va no ocórrer que pogués tractar-se d'un engany". I aleshores el seu interlocutor se les va empescar per intentar estafar-lo igualment.
"L'home em va dir que aquells moviments estranys s'havien d'aturar de seguida, i que si no podia fer res per internet, necessitaven les meves targetes", i que "no patís, que ja li enviaven un missatger a casa a recollir-les". La víctima viu a Cal Riera, i se li va fer estrany que un missatger anés a les 12 de la nit a casa seva. Però, "quan a l'hora convinguda va aparèixer un home en moto, dient-me tota la meva informació, ell es va confiar i va entregar les targetes de crèdit". Ferran diu que l'endemà a primera hora va trucar al seu banc i que "només em quedaven 130 euros al compte".
Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquesta història, i diuen que la mateixa nit ja es van fer extraccions amb les targetes. La denúncia la va presentar a la comissaria dels Mossos de Berga que, de moment, no han practicat cap detenció.
Ramon Ferran, pensionista, diu que no va arribar ni a cobrar la mesada, que "també se la van endur" (els pensionistes cobren el dia 25 de cada mes), i que "vaig haver de demanar calés a uns amics per arribar fins a la següent mensualitat". Ara ja sap que, ni que no tinguis internet, pots ser víctima d'una estafa.
Ciberseguretat
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda que el dels bancs i les entitats financeres és un dels sectors que més suplanten els estafadors, ja que gairebé tota la població utilitza productes digitals bancaris i el seu compromís pot suposar un robatori de diners molt important.
Davant de qualsevol trucada d’una persona desconeguda, i més si ens demana dades, hem de ser desconfiats. Podem penjar el telèfon o dir-li a l’interlocutor que ja trucarem nosaltres a l'empresa per resoldre el problema. Hem de tenir present que els bancs i les entitats financeres mai ens demanaran informació personal per telèfon, i tampoc ho faran les companyies de llum, gas, telecomunicacions o tecnològiques.
Davant de qualsevol trucada, has de tenir en compte els següents consells:
- Sospita sempre de trucades no desitjades, fins i tot si la persona que truca diu ser un representant del teu banc, un proveïdor d’un servei o d’alguna entitat que et sigui familiar.
- Mai donis a la persona que truca la teva informació personal o confidencial.
- No segueixis les instruccions de la persona que truca, com per exemple visitar una pàgina web o escriure la teva informació personal a la web a la qual t’adrecin.
- Si tens dubtes, truca immediatament a la companyia o l'entitat bancària per verificar l’autenticitat de la trucada.
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