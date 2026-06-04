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Corpus 2026

La Patum de Lluïment guanya el primer pols a la pluja

Amb el cel de Berga tapat, però sense precipitació, els Turcs i Cavallets tenen un record per als membres de la colla que ja no hi són i les Guites piquen l'ullet als administradors

Un instant del salt de Maces d'aquest dijous al migdia

Un instant del salt de Maces d'aquest dijous al migdia / Jordi Borràs / ACN

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Lídia López

Lídia López

Berga

Patum 1, Pluja 0. La primera Patum de Lluïment d'aquest dijous de Corpus s'ha desplegat en un context de cel tapat i molta incertesa meteorològica, però sense rastre de pluja a la plaça de Sant Pere de Berga. De fet, les indicacions prèvies eren d'intentar agilitzar els salts per tal d'assegurar-ne l'execució abans d'una esperada pluja. Així, aquesta sessió de migdia ha servit per rendir homenatge als que ja no hi són, picar l'ullet als administradors i fer ballar el conjunt d'una plaça plena, però no atapeïda. 

Eren al tomb de tres quarts de 12 que les autoritats sortien d'ofici i es dirigien fins al consistori a través del passadís de la comparseria. La incògnita pel temps es respirava, tot i que mentre no plogués, el cel gris era ben rebut respecte de la calorada d'altres anys. L'Ajuntament de Berga i els caps de colla ja havien acordat anar per feina per esquivar els primers ruixats.

Al toc de les 12 del migdia, els Turcs i Cavallets es disposaven a sortir a la plaça, però abans de fer-ho, s’ha llegit un escrit per recordar a tres persones lligades a la comparsa que han perdut la vida des del passat Corpus. És el cas de Josep Espel Barniol (Xero), Jordi Llimós Vilardell i Jesús Boixader Badia. El text ha agraït la seva implicació i ha recalcat que, malgrat que no hi siguin físicament, la seva presència continua viva.

El salt dels Turcs i Cavallets

El salt dels Turcs i Cavallets / Jordi Borràs / ACN

Les Maces han obert el torn del foc, acompanyades dels Àngels, i de seguida l’han entomat les Guites. Unes Guites que han rendit homenatge als administradors, lligats dos d'ells a la Xica i un a la Grossa, lluint mantellina. El seu salt ha conclòs amb la tradicional portada de la bota a la Tabalera, les autoritats i els músics, avui amb la Cobla Pirineu.

La Guita Xica a la plaça, vestida amb mantellina

La Guita Xica a la plaça, vestida amb mantellina / Jordi Borràs / ACN

L'Àliga, solemne, ha tornat a deixar en silenci tota la plaça, que de seguida ha tornat a saltar i cantar al ritme dels balls de Nans Vells, Gegants i Nans Nous. Aquesta alegria s'ha mantingut al torn dels Tirabols, que han posat el tancament perfecte a una primera Patum de Lluïment desenvolupada de forma fluida.

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L'activitat a plaça es reprendrà al vespre, a partir de les 21.30 hores, amb la celebració de la Patum Completa.

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