Polítics, periodistes o estudiosos, entre els convidats al balcó de l'Ajuntament per la Patum
Entre els convidats hi ha un catedràtic de Georgetown que escriu una tesi sobre la socialització amb la Patum com a mostra
El balcó de la Patum és sempre una barreja de gent de diversos àmbits i colors polítics, i també la sala d’agermanaments, la prèvia a sortir-hi, avui més usada que en altres ocasions esperant que parés de ploure.
Aquesta primera Patum completa del 2026, els convidats al balcó estaven encapçalats per Núria Parlon. Jesús Naharro. Diputat adjunt de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Èlia Tortolero. Delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Jordi Turull. President de partit de Junts per Catalunya, Carles Porta, o la diputada Alba Camps.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, reconeixia que era la primera vegada que assistia a la Patum, "i, per tant, em fa moltíssima il·lusió ser-hi avui aquesta nit aquí per veure els tan sonats salts de plens". Però no descarta participar-hi des de la plaça, "no li dic que no. Avui m'ho miraré a veure si m'hi veig. Perquè la veritat és que sempre participo en totes les qüestions culturals, socials que hi puc".
Ben a prop hi havia Jordi Turull, president de partit de Junts per Catalunya, qui si és un visitant habitual, encara que reconeixia haver estat al balcó i a la plaça, "però al mig de la plaça encara no ho he fet mai. Però tinc ganes de fer-ho. Sempre m'ho he mirat, però s'ha de ser valent". Turull recordava una anècdota "que l'he explicat moltes vegades" i és que el dia que li tocava declarar al judici del procés, li van passar un vídeo de la Patum "i la gent anava amb pancartes grogues, demanava la llibertat dels presos. Jo em vaig passar tota la nit, perquè estava molt nerviós i no podia dormir, passant-me en bucle les imatges".
I al mig de tota la gent, la delegada del Govern a la Catalunya Central, la bagenca Elia Tortolero, que vivia "la seva segona Patum com a autoritat, però he vingut molts a fer els salts de plens de nit". Tortolero es mostrava orgullosa de la festa. "És l'orgull de territori per la Patum. Que se'ns reconegui per la festa i que se'ns reconegui per moltes altres coses que té la Catalunya Central, que jo crec que cada cop més valorem i que cada cop més hi ha aquest orgull de pertinença".
I al mig de tota la gent, que més o menys parlava en cercles reduïts, en un costat un home amb gorra, mirant-ho tot amb detall. És Francisco La Rubia-Prado. Catedràtic d’estudis culturals i de literatura comparada de la Universitat de Georgetown a Washington, D.C. Ha vingut a la Patum "perquè és una festa única i estic desenvolupant una teoria sobre festes populars úniques com a tècniques de sociabilitat i d'alguna manera oposades al tipus de falsa sociabilitat que produeix la intel·ligència artificial". Havia estat a la festa fa molts anys, i per això hi ha tornat, per a complementar un treball i, possiblement un llibre, que sortiran l’any que ve.
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