Corpus 2026
La previsió de tempestes fa entreveure una Patum Completa amb alteracions
Des de l'Ajuntament de Berga apunten que es prendran decisions "minut a minut", conscients que la comparseria és un patrimoni que s'ha de protegir
Malgrat que la Patum de Lluïment d'aquest Dijous de Corpus s'hagi escapat de la pluja que les prediccions més pessimistes situaven ja en els primers salts del dia a la plaça, la situació meteorològica manté l'alerta per tempestes i acumulació de precipitació al conjunt del Berguedà. Tot just acabar els actes del migdia, l'Ajuntament de Berga sostenia la incògnita sobre el desenvolupament del vespre, però conscients que hi ha molta probabilitat que la festa acabi patint alteracions en el programa.
"És una tarda de tempestes, més extenses que el que és una normal en la primavera i estiu", ha dit el meteoròleg i regidor de l'equip de govern Aleix Serra, advertint que l'episodi serà "molt irregular" i, per aquest motiu, "hi haurà llocs on cauran 50 litres i altres on cauran 2, i ara mateix no sabem quin serà el cas de Berga". De fet, el principal inconvenient pot ser que, més enllà que la pluja es pugui allargar fins entre les 20.00 i les 22.00 hores (la Patum Completa ha d’arrencar a les 21.30 hores), durant tota la nit i matinada hi ha possibilitat de nous ruixats. "Cada cop serà més mala sort que plogui, però haurem d'estar atents", precisava.
Fet i fet, el plantejament de les hores prèvies és que hi haurà Patum, però que "pot estar alterada, amb interrupcions o amb endarreriments". L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, coincidia amb aquesta observació, recordant que sempre que hi ha hagut situacions meteorològiques adverses, "ens hem adaptat", aprofitant l'avinentesa per agrair "als caps de colla i a tota la gent que balla a les comparses" la seva bona resposta quan sorgeixen aquests inconvenients. "La Patum és canvi i adaptació", ha recalcat.
En tot cas, Sànchez també ha recordat que, tot i l'ànim compartit de poder celebrar la festa, també és responsabilitat del consistori i de tota la comunitat portadora protegir les peces, atenent el seu valor patrimonial. "Ja fa uns anys que som conscients del patrimoni que tenim", ha dit el batlle, emplaçant a tots els berguedans, berguedanes i patumaires a estar pendent de les novetats a través dels canals oficials, tenint en compte que "prendrem decisions minut a minut".
Això sí, hi ha una recomanació clara: agafar jersei o alguna altra peça d'abrigar. Segons Serra, la temperatura baixarà notablement les pròximes hores, també a conseqüència de la pluja. En concret, s'espera que el termòmetre pugui arribar a situar-se als 10 °C durant la matinada.
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