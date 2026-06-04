Rescaten un escalador accidentat a l'interior d'una escletxa al Pedraforca
L'home estava realitzant una via d'escalada a Els Graus quan va caure
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al vespre un escalador al Pedraforca. L'home es trobava realitzat una via d'escalada a Els Graus, en un sector dins una esquerda, quan va caure. El cos d'emergència va rebre l'avís de l'accident a les 19:34 hores.
Per a l'incident es van activar tres dotacions dels Bombers, un helicòpter i un metge del SEM. Els efectius van escalar uns 4 metres a través d'una corda fixa per arribar al lloc on es trobava l'accidentat. Allà van muntar una instal·lació per treure la llitera de l'interior fins al final de l'escletxa i van efectuar el descens per la paret fins a terra per a realitzar l'extracció amb grua des de l'helicòpter.
El ferit va ser traslladat fins a l'hospital Parc Taulí.
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