Sara Costa, l’alcaldessa que enguany és administradora de la Patum
La Patum de 2026 comptarà amb Sara Costa i Joan Salas com a administradors, una designació marcada pel vincle personal i emocional de la parella amb la festa i amb la ciutat de Berga
Ruben Costa
La Patum de 2026 comptarà entre els seus administradors amb Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès. Es tracta d’un cas poc habitual, ja que rarament una alcaldessa d’un municipi veí assumeix aquest paper a la festa berguedana. Costa hi arriba vinculada al seu marit, el patumaire Joan Salas, que feia anys que li expressava el desig de viure aquesta experiència. "Algun dia serem administradors de la Patum", li havia comentat en diverses ocasions, una il·lusió compartida per la parella. Aquest any, el compromís amb la festa s’ha fet realitat després que s’hagin casat només tres setmanes abans de ser designats administradors, en un any especialment significatiu per a tots dos.
Tot i la seva condició d’alcaldessa d’un municipi veí, Costa assegura que sempre s’ha sentit molt propera a Berga i a la Patum, i que aquesta vinculació no és només territorial sinó també emocional. "No m’he sentit mai de fora, sempre m’he sentit una més i com a casa", afirma, tot defensant que la festa es viu des de la intensitat dels sentiments i les experiències personals de cadascú, més enllà de la procedència. La nova administradora explica que els seus primers records de la Patum estan lligats a la seva infantesa i a la vivència familiar. El seu pare, vinculat durant anys a la Creu Roja durant els dies de festa, va ser una de les primeres influències en la seva relació amb la celebració, amb experiències marcades per la intensitat del dispositiu assistencial en uns dies de gran activitat a la ciutat. «Jo tinc el record de quan ell marxava de casa vestit de la Creu Roja i nosaltres ens quedàvem a casa cantant i ballant com discs ratllats», recorda, posant en valor com la Patum ja era present a casa seva des de petita.
Amb els anys, la seva relació amb la festa s’ha anat consolidant, especialment a través de Joan Salas, que ha estat clau per viure-la des de dins i entendre’n la dimensió social i cultural. La família de Salas, a més, manté un fort vincle històric amb la Patum, amb diversos antecedents d’administradors en diferents generacions, fet que afegeix un component de continuïtat i arrelament que la parella viu amb orgull però també amb responsabilitat. L’alcaldessa ho resumeix dient que "com més en parlem, més càrrega emocional, honor i responsabilitat anem sumant al fet de ser administradors de la Patum". La coincidència de la seva designació amb un moment personal especialment significatiu, com és el seu casament, afegeix encara més càrrega emocional a l’experiència. La Patum ja va tenir presència simbòlica en la seva vida recent, en una celebració marcada també pel caràcter berguedà i la implicació d’amics vinculats a la festa.
Un dels aspectes que més destaca Costa de la Patum són els moments fora de la plaça Sant Pere: els passacarrers, les trobades al carrer i l’ambient col·lectiu que es genera durant els dies de festa. Segons explica, és en aquests espais on la celebració mostra la seva essència més propera i humana, amb una barreja de tradició i convivència difícil d’explicar des de fora. "Per mi el que més gaudeixo de la Patum no és estar al mig de la plaça, sinó el passacarrers, anar a voltar, parlar amb l’un i amb l’altre i veure la passió que sent tothom", explica.
Costa i Salas compartiran l’experiència amb altres parelles administradores amb qui ja han establert una bona relació prèvia, fet que ha facilitat l’inici del procés i ha creat un clima de confiança i complicitat des del primer moment. "Des del primer dia vam anar a fer el got i vam fer un grup de WhatsApp on anem parlant i gestionant coses conjuntament", detalla l’alcaldessa, destacant el bon ambient entre totes les parelles. Amb tot, la parella afronta la Patum de 2026 amb il·lusió, respecte i un fort sentit de responsabilitat, amb la voluntat de viure intensament una de les edicions més especials tant a nivell personal com col·lectiu, i amb la consciència que es tracta d’una experiència que difícilment oblidaran.
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