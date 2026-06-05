Corpus 2026
Berga viu un esplèndid primer salt de Plens de 2026
El missatge d'abans d'engegar ha incidit en la importància de tenir cura de la seguretat i ser conscient de la dimensió de l'acte
Ha costat deu i ajuda, però els Plens han pogut desplegar la seva apoteosi de foc un cop executats els dos primers salts de la Patum Completa d'aquest Dijous de Corpus. Una de les principals novetats ha estat l'actualització del missatge d'advertència que es llegeix tot just abans que s'apaguin els llums i s'encenguin el gairebé miler de fuets que transformen la plaça en un petit infern terrenal.
El salt ha arribat al tomb de la una de la matinada, després d'una nit marcada per les interrupcions de la pluja en la primera ronda de salts. Entre totes les pauses, s'ha allargat prop de tres quarts d'hora l'horari habitual de la festa. Els ruixats han facilitat una plaça inicialment menys ofegada que de costum, però que ha anat sumant patumaires a mesura que la festa avançava sense noves interrupcions.
I mentre els salts i balls avançaven, els plens també anaven prenent forma a la Ribera. Hi han passat religiosament un centenar de plens que, una estona després, han omplert les places de Sant Pere i Doctor Saló. Entre tots també s’hi trobava l'exjugador del Baxi Manresa, Jordi Singla, que amb els seus dos metres d'alçada destacava respecte de la resta.
Ha estat exactament a les 01.05 hores que les llums s'han apagat i la Cobla Pirineu ha començat a tocar la melodia que ho canvia tot; aquella cançó distintiva que clama foc per si mateixa. La plaça s'ha tenyit de vermell, taronja i groc, amb un fum que de seguida ha cobert l'espai. Plens, acompanyants i patumaires han girat gairebé a l'uníson, donant lloc a un primer salt de Plens de 2026 de molta intensitat i sense incidents. D'alguna manera, tots els presents han oblidat els entrebancs de la pluja per celebrar la mostra més viva i distintiva de la Patum.
Insistència en les mesures de seguretat
Abans que comencés el salt, s'ha llegit el text d'advertiment previ, que enguany s'ha actualitzat. Es tracta d’una de les mesures dins l'objectiu d'incidir en la seguretat que s'ha marcat l'Ajuntament de Berga. Per aquest motiu, el missatge s'ha modificat lleugerament per recalcar que aquesta expressió no té res a veure amb un correfoc i, per tant, cal extremar les precaucions.
La comunicació ha posat de manifest que, en el primer salt, es cremaran prop d'un miler de fuets. A més, s'ha recordat que aquestes peces de pirotècnia "tenen una intensitat molt més gran que la de qualsevol altre correfoc o festa similar". Per aquest motiu, han recomanat als patumaires aplegats per participar en el salt que la roba que porten ha de cobrir totalment el cos i extremitats, i el calçat que vesteixen ha de ser resistent.
D'altra banda, el missatge ha detallat el procediment a seguir en cas que es produís una situació d'emergència, que implica encendre una bengala i les llums de la plaça. Finalment, s'ha recordat la necessitat de deixar passar els plens i els seus acompanyants, un cop acabat el salt.
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