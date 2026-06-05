Corpus 2026
Els més petits fan gran la seva festa: il·lusió i talent emmarquen la Patum Infantil
Els nens i nenes demostren el seu bon fer en una edició distingida per la incorporació del Porrer
Els Divendres de Corpus són una jornada especial dins els sis dies de la festa gran de Berga. Els nens i nenes fan seva la plaça per demostrar setmanes d'assajos i dedicació, en una organització que ha esdevingut la millor pedrera de patumaires, tant pel que fa a portadors com a saltadors. I, després d'un dijous passat per aigua, i els mals presagis que cada any pateix la celebració, la Patum Infantil de Lluïment s'ha pogut desplegar sense cap rastre de pluja.
"La Patum Infantil és llavor i escola de patumaires", ha reivindicat el president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, just abans que les autoritats sortissin d'ofici i engegués la primera gran entrega de la festa, aquest divendres. Montaner ha posat en relleu l'esforç dels nens i nenes que salten, apuntant que "és al·lucinant veure l'evolució que fan en unes setmanes, i la millor mostra es veu a la plaça".
Per a l'alcalde, Ivan Sànchez, "la Patum Infantil és el gran tresor que té Berga", afirmant que "sense la Patum Infantil, la Patum no estaria on està ara, sens dubte". I és que el batlle creu que "les ganes de la gent de participar amb les comparses passa perquè la Patum Infantil forma i educa els patumaires amb uns valors que, si no els tinguessin, segurament seria una altra cosa".
Joia i molta traça
La plaça de Sant Pere ha estat testimoni d'aquesta entrega i bon fer de la Patum Infantil. Ja des de la sortida d'ofici, protagonitzada pel nou Porrer Infantil, s'ha evidenciat que es viuria una Patum Infantil de Lluïment de bon ambient i balls de qualitat. La temperatura fresca ha permès als nens i nenes participants gaudir sense la calorada del curs passat, arrencant amb uns joveníssims Turcs i Cavallets. Les Maces, Àngels i Guites han escalfat l'ambient, animat des d'una estona abans que la música de l'Escola Municipal de Música de Berga comencés a sonar a la plaça.
L'Àliga ha ballat amb elegància, per deixar pas a uns Nans Vells que han fet sonar amb ganes les castanyoles. Els Gegants han posat color amb els seus vestits estrenats tot just l'any passat, quan també es van fer els caps dels Nans Nous, comparsa que ha posat el punt final per deixar pas als Tirabols quan tot just s'arribava a la una del migdia.
El pròxim capítol d'aquesta mostra serà a partir de les 17.00 hores, quan es durà a terme la Patum Infantil Completa. En paral·lel, a la plaça del Forn s'hi desplegarà la proposta de La Patumeta, un espai familiar i inclusiu que permet gaudir de la celebració lluny amb més comoditat. Hi haurà un seguit d'activitats, tallers i la retransmissió en directe a través de pantalla gegant.
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