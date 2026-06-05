Els Mossos despleguen 80 agents i 16 controls d’alcoholèmia durant la Patum
Els agents detecten cada any menys positius en alcohol o drogues, i la majoria són administratius, de conductors que es pensen que no donaran
Els Mossos d'Esquadra despleguen per Patum el dispositiu de control d'alcohol i drogues més gran de la regió central, i un dels més grans de Catalunya. Des de la Regió Policial Central assenyalen que la Patum és l'esdeveniment que mobilitza més recursos de trànsit de tota la demarcació, per davant d'altres grans dispositius com el Mercat de Música Viva de Vic, a causa de l'elevada afluència de visitants i la concentració de mobilitat que genera la festa berguedana. Una vuitantena d'efectius de trànsit fan 16 controls d'alcoholèmia durant els dies de la Patum amb l'objectiu de prevenir accidents i detectar conductors que circulin sota els efectes de l'alcohol o les drogues
Pel que fa als resultats, els Mossos preveuen realitzar prop de 3.000 proves d'alcoholèmia al llarg de tots els dies de Patum. De moment, fins al migdia de divendres s’han fet 1065 lectures i només 21 denúncies, un 1,97% del total. En la majoria dels casos (18 en alcohol i 2 en drogues) es tracta de positius administratius, i només una persona ha donat positiu penal. Va ser en el control de dimecres a la nit.
L'any passat es van denunciar 51 conductors després de les proves efectuades. D'aquests, 49 van ser sancionats per via administrativa i només dos van acabar denunciats penalment. Segons el cap de Trànsit de la Regió Policial Central, Gerard Garcia, "en aquests controls de Patum el 96% dels positius detectats habitualment corresponen a infraccions administratives, és a dir, conductors que superen la taxa permesa, però sense arribar als nivells que comporten responsabilitat penal". Això demostra també que cada cop hi ha "més consciència de no agafar el cotxe si no es va bé. Però molts dels administratius donen positiu perquè es pensen que han begut molt poc i que no marcaran".
Control espectacular
Sortint de Berga per la C-16 en direcció a Manresa, el conductor es troba ben aviat una senyalització que redueix els dos carrils a un de sol, i aquest desvia el trànsit cap a la sortida 90 en direcció a Olvan i Gironella. És en aquesta rotonda on es fa un d’aquests controls d’alcoholèmia i drogues, potser el més espectacular. Només l’espera d’accés al control pot superar la mitja hora i la retenció de més d'un quilòmetre, com era el cas de les 3 de la matinada de divendres. Només entrar, un mosso fa un cribratge entre els conductors que han de fer el test i els que no. Aquest control es munta passada la mitjanit i no es treu fins ben entrat el matí. De fet, fins i tot el canvi de torn dels agents es fa in situ. "D’aquesta manera el control segueix funcionant mentre els mossos es relleven", diu Garcia, conscient que hi havia gent que "esperava el canvi de torn per intentar passar". Però no és l’únic control que hi ha. Altres sortides o camins de Berga també tenen controls fixos o aleatoris.
El cap de Trànsit de la Regió Policial Central ha explicat que el dispositiu es desenvolupa des de dimecres fins diumenge i s'emmarca dins l'operatiu global de seguretat de la festa. "L'objectiu principal és evitar l'accidentalitat, prevenir els delictes contra la seguretat viària i neutralitzar aquells conductors que no estan en condicions de conduir", ha assenyalat.
El dispositiu de trànsit manté pràcticament la mateixa estructura que l'any passat. La finalitat és incrementar la presència policial i reforçar l'efecte dissuasiu. "No ens amaguem. Busquem les vies principals perquè la gent sàpiga que hi som i no agafi el vehicle si no està en condicions", ha destacat.
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