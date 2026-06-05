L'alcalde de Berga agraeix que "les protestes es van fer sense incidents destacables"
Ivan Sànchez es refereix a les protestes d'una bona part de la plaça de Sant Pere per la presència de Sílvia Orriols a la Patum
L'alcalde de Berga ha valorat que "la gent que, xiulin o que aplaudeixin, això ja depèn de cadascú, aquí no hi entro, però agrair-los que no hi hagués baralles ni incidents destacables durant la Patum". Ivan Sànchez ho deia en relació amb els episodis de protesta que es van viure durant els dos primers salts de dijous, quan una part de la plaça va xiular, cridar i exhibir pancartes contra la presència de Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, al balcó de l'Ajuntament. Orriols hi va assistir convidada per la candidata del seu partit a les properes municipals, l'actual regidor del BeGI Judit Vinyes.
Per a l'alcalde, "la plaça és sobirana, en tots els sentits, aquí no entraré, no hi entrem mai. Però jo crec que malgrat la dificultat o com estava la situació, jo crec que també és important agrair que no hi va haver incidents, no hi va haver baralles". Sànchez valora que "a la Patum, fa molts anys que es treballa perquè el que es veu en aquestes dades passi i, per tant, no ho espatllarem amb qualsevol cosa".
Quan dijous al vespre Sílvia Orriols va sortir al balcó, una bona part de la plaça va exhibir cartells amb eslògans com "Berga lliure de racisme i odi" "Patum antifeixista" o "No toleris la intolerància". Al mateix temps, la plaça va començar a cridar contra la líder del partit d'ultradreta, amb frases semblants. A voltes arribant a l'insult directe. Fins i tot la Guita portava un símbol antifeixista al llom.
Quan va acabar el primer salt de plens, Orriols va abandonar l'Ajuntament per la plaça de la Ribera entre crits, també alguns aplaudiments, i sense incidents.
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