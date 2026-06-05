L'hospital de campanya de Patum ha fet fins divendres al migdia 153 assistències, moltes menys que el 2025
L'Hospital de Berga ha registrat un total de 11 assistències relacionades amb la festivitat
L'hospital de campanya que instal·la la Creu Roja a la plaça Viladomat de Berga ha atès fins aquest divendres al migdia a 153 persones, moltes menys de les 277 de l'any anterior. Com ja és tradicional a Patum, la Creu Roja instal·la les seves carpes per atendre les diferents incidències que es produeixin a la festa, i les més greus, traslladar-les a l'Hospital de Berga.
Fins a l'inici de la Patum infantil d'aquest divendres s'han fet 42 atencions per contusions i 35 per cremades de primer grau. Són les incidències més habituals, seguides per 13 atencions per ferides diverses o 12 per cremades de segon grau. A banda, hi ha molts altres motius d'atenció com mals de caps, afeccions oculars, luxacions o, fins i tot, crisis d'ansietat, que registren comptats casos. Cal destacar que només s'ha atès una intoxicació etílica.
Quatre d'aquestes atencions a l'hospital mòbil van suposar un trasllat a l'Hospital de Berga, a les que cal afegir les dades de les persones que van ser ateses directament allà. En aquest cas, a l'Hospital, des que va començar la Patum s'ha atès 11 persones, de les quals una intoxicació per alcohol, dues contusions i la resta per motius diversos.
L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, destacava que "l'any passat, el dijous de Corpus van ser 277 assistències. Aquest any només han sigut 153. Per tant, és una dada, jo crec, molt, molt positiva". Per a Sànchez, "potser el tema de les taquilles també ha ajudat en això, però entenc que també ajuda tota la prevenció i missatges que es llencen de com has de venir a Patum, com t'has de comportar, etc.". I tampoc no s'ha volgut oblidar de "la tasca que fan la gent de les comparses per la seguretat dels patumaires".
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