Corpus 2026
La Patum Infantil incorpora el Porrer a la plantilla
Era l'última peça que quedava per adaptar, i l'escollit per fer-se'n càrrec aquest any i el que ve és Ton Segado
La Patum Infantil creix aquest 2026 sumant una de les figures més simbòliques de les festes de Corpus i que mancava en la plantilla. Es tracta del Porrer, peça clau en la representació de la corporació durant els actes protocol·laris, que ara té el seu homòleg a escala. El primer encarregat d'entomar la tasca és Ton Segado, de 9 anys.
"Ens fa molt contents. Ha arribat per petició popular i després d’haver-ne parlat algun any i haver-ho anat deixant", ha dit el president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, valorant que "si ho tenim tot reduït a escala, valia la pena fer-ho". El vestit l'ha fet la modista a càrrec de tota la roba de la festa, Àngels Busquets, i després d'haver compartit amb l'Ajuntament de Berga l’objectiu de fer-ho realitat. "Ha quedat molt bé, n'estem molt orgullosos", ha recalcat Montaner.
Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha afirmat que la del Porrer Infantil és "la novetat més destacada i jo crec que molt bonica", assenyalant que "només de veure que content estava i la il·lusió amb què pujava les escales, ja ha valgut la pena".
El primer responsable d'entomar el càrrec és Ton Segado, que té molt present la tasca perquè hi està molt vinculat. I és que el Ton és el net del Porrer original, Joan Segado. "El Porrer va estar molt emocionat", ha apuntat Montaner. "És el primer any que s'estrena el Porrer a la Patum Infantil. Costava de trobar i ell, amb molta il·lusió, ho ha fet", ha explicat Joan Segado en declaracions a l'ACN.
En aquest cas, se n'ocuparà aquest Corpus i el vinent i, a partir d'aquí, la plaça se sortejarà com el total de 182 que hi havia aquest any. De fet, a més de la del Porrer, també s'han incorporat quatre places als Turcs i Cavallets. En definitiva, diferents mesures per tal que "hi hagi rotació" perquè "volem que ho faci tothom", indica Montaner. El sistema funciona per sorteig, establint unes edats en cada comparsa des dels 4 anys i fins als 12 i 13 que tenen alguns dels saltadors de Plens.
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