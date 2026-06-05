Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

Corpus 2026

La Patum Infantil posa a la llista de desitjos la renovació dels caps dels Nans Vells

El resultat del treball per a la renovació dels Nans Nous crea més anhel als responsables, que ja parlen amb l'Ajuntament de Berga per fer-ho realitat

La Patum Infantil, en imatges

La Patum Infantil, en imatges

Veure Galeria

La Patum Infantil, en imatges / Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Lídia López

Lídia López

Berga

La Patum Infantil evoluciona any rere any. Aquest 2026, serà rememorat com l'any que es va sumar a la celebració la plaça del Porrer Infantil, sent una reproducció a escala de l'original i que compartirà la funció cerimonial i protocol·lària. Però l'expressió cultural també fa millores en relació amb la comparseria, i té molt present quins són els pròxims passos que vol entomar.

Segons el president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, "cada any passo unes propostes a l'Ajuntament i amb l'Ivan (Sànchez) les parlem tranquil·lament", destacant la bona entesa amb la corporació. Entre totes les idees que hi ha sobre la taula, el president afirma que "tenim una prioritat molt clara", referint-se directament al "caps dels Nans Vells".

L'any passat, a més dels nous vestits dels Gegants, la festa dels menuts va renovar els caps dels Nans Nous. Elaborats a partir de les reproduccions en tres dimensions dels originals, i amb un treball artesanal precís per donar-los el color adient, el resultat va ser impecable. Fet i fet, es va obrir una possibilitat de recrear amb més rigorositat la imatgeria patumaire que ara es proposa repetir amb els Nans Vells. "Hem de fer servir la tecnologia pel bé, també amb la tradició i les festes populars", ha apuntat Montaner.

Notícies relacionades i més

Des de l'Ajuntament de Berga, estan predisposats a fer-ho realitat. "Esperem arribar, l’any que ve, amb nous caps dels Nans Vells", ha contestat l'alcalde, Ivan Sànchez.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  2. 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
  3. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  4. Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
  5. Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
  6. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
  7. La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
  8. Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió

La Patum Infantil, en imatges

La Patum Infantil, en imatges

La Patum Infantil posa a la llista de desitjos la renovació dels caps dels Nans Vells

La Patum Infantil posa a la llista de desitjos la renovació dels caps dels Nans Vells

Salut tracta a Capellades la necessitat de donar continuïtat als processos de salut mental

Salut tracta a Capellades la necessitat de donar continuïtat als processos de salut mental

Un recital de poesia comunitari felicitarà la Biblioteca de Solsona pel seu 11è aniversari

Un recital de poesia comunitari felicitarà la Biblioteca de Solsona pel seu 11è aniversari

Foc, vi i festa: dos plans per no quedar-se a casa aquest cap de setmana a la Catalunya Central

Foc, vi i festa: dos plans per no quedar-se a casa aquest cap de setmana a la Catalunya Central

El cabal del Llobregat es multiplica per nou en una hora al seu pas per Balsareny

El cabal del Llobregat es multiplica per nou en una hora al seu pas per Balsareny

La Seu d'Urgell converteix la seva diversitat cultural en una festa oberta a tothom

La Seu d'Urgell converteix la seva diversitat cultural en una festa oberta a tothom

El grup Casablanca ultima els preparatius del seu nou projecte, El Bar del Lloro

El grup Casablanca ultima els preparatius del seu nou projecte, El Bar del Lloro
Tracking Pixel Contents