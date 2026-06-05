Corpus 2026
La Patum Infantil posa a la llista de desitjos la renovació dels caps dels Nans Vells
El resultat del treball per a la renovació dels Nans Nous crea més anhel als responsables, que ja parlen amb l'Ajuntament de Berga per fer-ho realitat
La Patum Infantil evoluciona any rere any. Aquest 2026, serà rememorat com l'any que es va sumar a la celebració la plaça del Porrer Infantil, sent una reproducció a escala de l'original i que compartirà la funció cerimonial i protocol·lària. Però l'expressió cultural també fa millores en relació amb la comparseria, i té molt present quins són els pròxims passos que vol entomar.
Segons el president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, "cada any passo unes propostes a l'Ajuntament i amb l'Ivan (Sànchez) les parlem tranquil·lament", destacant la bona entesa amb la corporació. Entre totes les idees que hi ha sobre la taula, el president afirma que "tenim una prioritat molt clara", referint-se directament al "caps dels Nans Vells".
L'any passat, a més dels nous vestits dels Gegants, la festa dels menuts va renovar els caps dels Nans Nous. Elaborats a partir de les reproduccions en tres dimensions dels originals, i amb un treball artesanal precís per donar-los el color adient, el resultat va ser impecable. Fet i fet, es va obrir una possibilitat de recrear amb més rigorositat la imatgeria patumaire que ara es proposa repetir amb els Nans Vells. "Hem de fer servir la tecnologia pel bé, també amb la tradició i les festes populars", ha apuntat Montaner.
Des de l'Ajuntament de Berga, estan predisposats a fer-ho realitat. "Esperem arribar, l’any que ve, amb nous caps dels Nans Vells", ha contestat l'alcalde, Ivan Sànchez.
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