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Sílvia Orriols lamenta a la Patum "que hi ha qui no sap gaudir de la festa"

La líder d'Aliança Catalana va ser escridassada per bona part de la plaça tota l'estona que hi va ser

Orriols sortint de l'Ajuntament de Berga per la plaça de la Ribera

Orriols sortint de l'Ajuntament de Berga per la plaça de la Ribera

Oscar Bayona

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Eduard Font Badia

Berga

La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha lamentat els crits que es van sentir contra ella aquest dijous a la Patum de Berga, a la qual va assistir aquest dijous com a convidada.

Orriols va marxar en acabar el primer salt de plens, i es va aturar a fer-se fotos amb algunes de les persones que hi havia a l’Ajuntament. L’alcaldessa de Ripoll va seure a una de les darreres files del balcó, convidada per la candidata del seu partit a Berga, l’actual regidora del BeGI Judit Vinyes. Des que va sortir al balcó i fins que va marxar, cada pausa que va tenir la festa va estar plena de crits contra Orriols i contra el feixisme.

La diputada al Parlament de Catalunya per Aliança Catalana va dir que és "per lamentar que hi hagi qui no sàpiga gaudir de la festa i de la tradició i vulgui polititzar tot plegat i buscar brega". Però no va deixar de fer-ne també una valoració política, dient que "quan han cridat voti, voti, orriolista, quin no voti, he vist que hi havia més de mitja plaça que no votava, per tant... En qualsevol cas, el recompte sempre és a les urnes, no a les places".

Orriols va marxar dient que "per part meva ha estat una jornada fantàstica. Estic molt contenta d'haver pogut venir, d'haver pogut participar-hi i molt agraït a tots els berguedans per aquest... grandíssim espectacle, realment formidable".

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Dit això va marxar escortada per la sortida de la plaça de la Ribera.

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