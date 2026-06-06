Corpus 2026
"És un dia que recordaré": 54 persones són reconegudes per la seva implicació amb la Patum
La Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga ha acollit l'acte d'entrega dels títols de Patumaire i Patumaire d'Honor, en un espai que ha quedat ple de persones, i també d'orgull i emoció
La Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga ha quedat petita a l'hora d'acollir l'acte d'entrega dels títols de Patumaire i Patumaire d'Honor. Enguany s'ha reconegut la implicació i dedicació a les festes de Corpus berguedanes d'un total de 54 persones, participants directes a través de diferents comparses durant 10 i 25 anys, respectivament.
Tal com recull la pàgina oficial de la Patum, "són patumaires totes aquelles i aquells que vivim, sentim i estimem la Patum", les persones que entenen la festa "no és només un espectacle, sinó l'expressió viva d’una comunitat i d'una tradició que ha perdurat al llarg dels segles". En definitiva, assenyala que "ser patumaire és una manera de ser i de viure la festa, que va més enllà del barret i el mocador", esdevenint "un compromís que exigeix respecte i consciència del valor històric i sentimental d'aquesta nostra Patum".
És el cas del Jordi Vidal, que com a berguedà viu la festa "des de ben petit" i ja fa 10 anys que fa de ple. "És una de les millors experiències per viure a la Patum", diu sobre el salt, recalcant que "la sensació que tens durant tot el transcurs, des que et vesteixen i fins que et treuen la careta estant encara a la plaça, és simplement impressionant". I, enguany, ha tornat a viure-la, ja que va saltar al segon salt de dijous i demà acompanyarà un altre ple. De moment, avui ha rebut el títol de Patumaire amb "molta emoció", acompanyat de la família i per part d’un amic: "Me l'ha donat l'alcalde, que tenim força bona relació, així que ha estat especial". "És un dia que recordaré", apunta.
També ha recollit el títol de Patumaire Andrea Carrillo, berguedana i saltadora totterreny. La seva experiència és àmplia i consolidada: "He saltat amb els Nans Vells, els Nans Nous, els Turcs i Cavallets, i també d’Angelet", assegura, compartint que també ha participat en la Patum de la Pietat. A més, ho ha fet tota la vida, fins i tot "des de la panxa de la mare". En aquest cas ha compartit l'acte d’entrega amb companyes que ha fet entre salt i salt, a les quals "la Patum ens ha unit". Per això, ha rebut el títol "molt emocionada i quasi plorant", perquè "per una patumaire és molt especial que t'ho reconeguin, perquè vol dir que són 10 anys de dedicació". "Estic molt contenta", assegura.
Ser patumaire és també una tradició familiar. És el cas de Núria Camps i Oriol Camps, germans que han recollit el mateix any el títol de Patumaire d'Honor que certifica 25 anys d'implicació amb la festa. Tots dos van començar a saltar de ple quan tenien al tomb dels 14 anys, i amb el temps també han acompanyat a un bon grapat de persones per compartir l’experiència. "És un reconeixement molt bonic", deia Núria Camps, mentre que Oriol Camps ha posat en relleu "la curiositat que a tots dos ens hagi tocat el mateix any", una situació que no s'esperaven perquè "no saps ben bé quan vas començar, els cops que has saltat i els anys que no has pogut fer-ho". Per això, ho han entomat com "una grata sorpresa". Aquest any, la Núria no podrà saltar, però l'Oriol acompanyarà dues persones que demà salten de ple.
Orgull compartit
Tots quatre i la resta de 38 persones que han rebut el títol de Patumaire i les 16 reconegudes amb el títol de Patumaire d'Honor han rebut els diplomes per part dels regidors i regidores. Tots han anat passant a la crida d'Aleix Serra, a càrrec d'anar anomenant els guardonats. També li ha tocat fer una crida a l'ordre en un parell d'ocasions, perquè l'alegria dels assistents, acumulats tant dins com fora de la sala, era en algun punt massa eufòrica. Sigui com sigui, l'orgull dels familiars i acompanyants s'ha posat en evidència amb els aplaudiments, i algun crit i xiulet al moment que s'entregava cada distinció.
També s'han donat els diplomes al guanyador i l'accèssit del Concurs de Cartells de la Patum. Es tracta de Pol Blanca, autor de la peça més votada i imatge de la festa aquest 2026, Mirades al foc; i Gerard Artigas, creador de la segona amb més vots, Llegat.
L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha aprofitat la cloenda per felicitar els dos artistes, i també a tots i totes les Patumaires i Patumaires d'Honor, reivindicant-ne "la constància, la devoció i l’estima que fan possible la Patum". Amb tot, ha emplaçat els presents a descansar durant la tarda per tornar a desplegar l'eufòria patumaire a partir de les 19.30 hores, amb el Passacarrers en honor a les parelles administradores i per les places de la ciutat. En tot cas, tots els premiats s'han dirigit a celebrar els reconeixements amb un vermut, costum força arrelat en sortir d'aquest acte.
Títols de Patumaire
- Adrià Corominas Vima
- Albert Badenas Fernandez
- Albert Franch Colomo
- Andrea Carrillo Barragan
- Andreu Reig Lladó
- Anna Beringues Brunet
- Anna Ribera Duarte
- Antoni Sibila Pont
- Arcadi Garcia Manrique
- Ariadna Benaboud Torres
- Eloi Guerrero Costa
- Enric Montaña Porta
- Ferran Serra Selga
- Gisela Cabra Isanta
- Guillem Calveras Santasusagna
- Ignasi Colomer Cadenas
- Ivan Urbano Barons
- Joan Martí Pont Santamaria
- Jordi Pujols Pujol
- Jordi Vidal Parera
- Josep Sabata Boixader
- Judit Serra Noguera
- Júlia Medina Cadenas
- Manel Escobet Giró
- Marc Diaz Perez
- Marc García Carreras
- Marcel Casellas Nadeu
- Marta Noguera Cardona
- Martí Cervelló Cortina
- Mireia Hernàndez Tarrés
- Oriol Macià Barra
- Oriol López de las Huertas Úbeda
- Ot Ferrer Martinez
- Pere Tor Perarnau
- Roger Calsina Figols
- Sheila Martinez Carrillo
- Veronica Carballo Estevez
- Yaiza Genís Garcia
Títols de Patumaire d'Honor
- Abel Artigas Garcia
- Amadeu Garcia Gomez
- Elisabet Sallés Casals
- Francesc Vilalta Venturós
- Glòria Porta Reig
- Gregori Plata López de las Huertas
- Jordi Díaz Soler
- Jordi Isanta Casellas
- Josep Maria Sotoca Casòliva
- Laura Sala Cosp
- Marta Vilalta Rovira
- Moisès Ponce Arias
- Núria Camps Cervera
- Oriol Camps Cervera
- Raquel Casellas Guijarro
- Sergi Selva Jové
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