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Corpus 2026

Primers comiats patumaires

El tercer i darrer Passacarrers de la Patum de 2026 omple de goig i un punt d'enyorança les places tradicionals de Berga

Els Gegants Vells tornen a dansar en el segon ball al Passacarrers de Patum d’aquest dissabte a la Plaça de Sant Pere

Els Gegants Vells tornen a dansar en el segon ball al Passacarrers de Patum d’aquest dissabte a la Plaça de Sant Pere

Lidia Lopez

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Lídia López

Lídia López

Berga

Tercer i darrer Passacarrers de la Patum de 2026. Les comparses de Maces, Guites i la parella de Gegants Vells, amb la música de la Cobla Ciutat de Berga, són aclamats per centenars de patumaires que aquest vespre omplen els carrers de la capital del Berguedà. El recorregut pel nucli suposa una primera part dels comiats patumaires que, demà, se sentenciaran amb l'última Patum Completa de l'any.

La jornada de dissabte és una de les que més visitants d'arreu atreu. Això es va fer notar amb una plaça de Sant Pere plena ja des del salt inicial. Un espai que, a més, compartia la satisfacció per haver esquivat la pluja que alguns radars havien situat les hores prèvies a l'engegada de la passada. Des d'una bona estona abans de l'arrencada, els emplaçaments més desitjats de la plaça ja eren plens, amb un públic entre els més veterans i sabedors de ser en un bon lloc, als que s'estrenaven i van trobar en aquests racons buscats una recomanació indirecta.

Des d'aquests espais privilegiats com el de la barana, els presents han pogut veure engegar les Maces amb el toc de campanes de dos quart de vuit del vespre. Han seguit, encara amb pólvora i afegint les corredisses, les dues Guites. I aquests forats oberts per les mulasses s'han desfet de seguida, amb un públic que tendeix a abraçar els Gegants Vells quan han de ballar, obligant els geganters a fer lloc.

El Passacarrers de Patum d'aquest dissabte al vespre, en imatges

El Passacarrers de Patum d'aquest dissabte al vespre, en imatges

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El Passacarrers de Patum d'aquest dissabte al vespre, en imatges /

També són zones de forta confluència les artèries a tocar de la plaça, com el carrer Major o el Vall, on alguns esquiven la fal·lera dels primers salts tot sopant. Al llarg del passeig, part dels que s'hi reuneixen ni tan sols acaben fent Patum, però gaudeixen de la joia col·lectiva i l'ambient festiu que neix en paral·lel a l'admiració pel patrimoni i la tradició.

En darrera instància, l'altre horitzó principal del dissabte de Corpus es troba a la plaça Cim d'Estela, on es despleguen els concerts de les Barraques de Patum - Josep Maria Isanta. Els caps de cartell de la nit són Mama Dousha i The Tyets. Però per grups pintorescos, els que celebraven comiats de solter. En definitiva, opcions i possibilitats de tots colors, perquè cada patumaire salti a la seva manera.

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El Passacarrers continua seguint el recorregut. La passada s'ha d'aturar en les 11 places tradicionals de la ciutat de Berga i en els 4 punts escollits per les parelles administradores, culminant en Tirabols a Sant Joan i Sant Pere. Consulta aquí el recorregut.

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