Corpus 2026
Tercera jornada d'atencions sanitàries a la baixa en el marc de la Patum
La Creu Roja tracta 32 persones i l'Hospital de Berga en rep 7, sent les cremades l'afectació majoritària
Regió7
Aquesta edició de la Patum està marcant un important descens de les atencions sanitàries. En el decurs del divendres, dia de la Patum Infantil i de la primera entrega de les Barraques, es van dur a terme 39 serveis, la meitat dels quals per atendre cremades.
Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Berga, a partir de la informació dels cossos d'emergències, la Creu Roja va intervenir en l'hospital de campanya 16 cremades de primer grau i 5 de segon grau. Si es compara amb l'any passat, l'evolució és favorable tenint en compte que es van registrar 64 cremades de primer grau, però cal tenir present que no n'hi va haver cap de segon grau.
En termes generals, les atencions en aquest punt van ser d'un terç respecte de les de l'any anterior, passant de 98 a 32. Altres patologies tractades aquest divendres van ser ferides (2), contusions (1), lipotímies (1), luxacions (1) i patologies oculars (1). A més, es van registrar quatre serveis a la via pública i una evacuació a l'Hospital de Berga. Per la seva banda, el centre sanitari informa que va dur a terme 7 atencions relacionades amb la Patum. El mateix dia de l'any anterior, es van acumular 18 serveis.
Des del cos de Mossos d'Esquadra, es van dur a terme 37 lectures de control de trànsit. Entre totes, es va tramitar una denúncia administrativa per un resultat positiu en les proves d'alcoholèmia.
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