Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

Corpus 2026

Tercera jornada d'atencions sanitàries a la baixa en el marc de la Patum

La Creu Roja tracta 32 persones i l'Hospital de Berga en rep 7, sent les cremades l'afectació majoritària

L'hospital de campanya de la plaça de Viladomat

L'hospital de campanya de la plaça de Viladomat / Oscar Bayona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Berga

Aquesta edició de la Patum està marcant un important descens de les atencions sanitàries. En el decurs del divendres, dia de la Patum Infantil i de la primera entrega de les Barraques, es van dur a terme 39 serveis, la meitat dels quals per atendre cremades.

Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Berga, a partir de la informació dels cossos d'emergències, la Creu Roja va intervenir en l'hospital de campanya 16 cremades de primer grau i 5 de segon grau. Si es compara amb l'any passat, l'evolució és favorable tenint en compte que es van registrar 64 cremades de primer grau, però cal tenir present que no n'hi va haver cap de segon grau.

En termes generals, les atencions en aquest punt van ser d'un terç respecte de les de l'any anterior, passant de 98 a 32. Altres patologies tractades aquest divendres van ser ferides (2), contusions (1), lipotímies (1), luxacions (1) i patologies oculars (1). A més, es van registrar quatre serveis a la via pública i una evacuació a l'Hospital de Berga. Per la seva banda, el centre sanitari informa que va dur a terme 7 atencions relacionades amb la Patum. El mateix dia de l'any anterior, es van acumular 18 serveis.

Notícies relacionades

Des del cos de Mossos d'Esquadra, es van dur a terme 37 lectures de control de trànsit. Entre totes, es va tramitar una denúncia administrativa per un resultat positiu en les proves d'alcoholèmia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
  2. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  3. Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
  4. Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
  5. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  6. La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
  7. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
  8. Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa

Tercera jornada d'atencions sanitàries a la baixa en el marc de la Patum

Tercera jornada d'atencions sanitàries a la baixa en el marc de la Patum

Les varietats de setze cellers i de sis viticultors de la DO Pla de Bages es fan degustar al pati del Casino de Manresa

Les varietats de setze cellers i de sis viticultors de la DO Pla de Bages es fan degustar al pati del Casino de Manresa

Set dones i un jove fan el primer pas per «reconstruir» un poble deshabitat

Set dones i un jove fan el primer pas per «reconstruir» un poble deshabitat

Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

"És un dia que recordaré": 54 persones són reconegudes per la seva implicació amb la Patum

"És un dia que recordaré": 54 persones són reconegudes per la seva implicació amb la Patum

Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida"

Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida"

L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia

L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia

Lleó XIV fa el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, que han aplegat 130.000 persones

Lleó XIV fa el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid, que han aplegat 130.000 persones
Tracking Pixel Contents