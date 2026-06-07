Corpus 2026
Els Saletes ressorgeixen a la Patum amb la nova sardana de Robert Agustina
La peça sorgeix a partir del treball de recerca de Sofia Muñoz Sala, rebesneta de Jaume Sala, que recupera el llegat musical i empresarial de la família
El colofó de la Patum a plaça, i també l'interludi de moltes tardes de Corpus, té una banda sonora pròpia indiscutible: les sardanes. Aquest diumenge, la Cobla Berga Jove ha interpretat, per primera vegada en l'espai patumaire, Els Saletes, Patum i mam, la peça composta per Robert Agustina en honor a la formació que, durant 40 anys va musicar la festa. L'origen de l'encàrrec és la recerca que ha fet la rebesneta d'un dels seus membres, Sofia Muñoz Sala, amb l'objectiu de rendir-los homenatge.
"Vaig començar a investigar per poder donar-los el reconeixement i l'homenatge que es mereixen, perquè no tenen gaire ressò i la seva tasca va ser molt important", assenyala Muñoz, la jove de 17 anys que ha dedicat el seu treball de recerca a recuperar aquesta branca de la història familiar. Segons la rebesneta de Jaume Sala, els Saletes, com es coneixien popularment, "van tenir un paper cabdal en la preservació musical de la Patum i hi van tocar durant 40 anys consecutius, aportant un patrimoni que forma part de la història de la Patum", si bé, amb el pas dels anys, aquesta contribució ha quedat diluïda.
L'encarregat de donar-li forma, descriu l'obra com "una sardana bastant convencional i popular", que inclou "una picada d'ullet a una de les composicions de Jaume Sala, el pasdoble El Gegant Vell", una melodia que "com es toca a hores intempestives, quan es van a buscar els administradors, pràcticament només la coneixem els músics". L'enllaç de la família amb Agustina ha sigut també un parent dels Saletes, Quirze Grifell, qui comparteix que "els familiars dels Saletes estem una mica cansats que, aquests músics que van tocar durant molts anys la Patum, no se'ls ha reconegut mai". Així, han entomat la tasca de reivindicar la seva aportació, que també s’explica a través de la seva dedicació com a productors de licors.
"Els Saletes tenien un segon vessant, que era la destil·leria que regentaven, sent responsables de licors tan prestigiosos com la Queraltina, l'Anís Pirineu i Conyac Sala", remarca Muñoz. De fet, d'aquest fil neix el títol de la nova sardana, amb l'expressió popular berguedana, A Berga, Patum i mam. En definitiva, una relació intensa que la família recalca: "Van passar tota una vida entregats al seu poble i també a tota la comarca, perquè tocaven a tot arreu". "El meu treball de recerca, volia donar-los la importància i tornar-los a fer-los reviure", afirma la jove, qui diu que la seva fita és "rescatar els Saletes de l'oblit".
Muñoz, Grifell i Agustina han pogut gaudir en directe, a la plaça de Viladomat, d'aquesta nova sardana. "Estic molt content. Els amics de la Berga Jove, de seguida es van avenir a tocar-la", ha dit el compositor, qui ha conclòs que "una sardana dedicada als Saletes, s'ha de sentir per Patum". Ja culminada, també l'ha felicitat per la peça Josep Comellas, que va tocar amb la formació els darrers anys, fent-se càrrec del fiscorn.
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