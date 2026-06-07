Corpus 2026
Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
L'Ajuntament de Berga anuncia que actuarà "per totes les vies" pel llançament d'ous contra la Geganta Vella, la Guita Xica i els músics, en el tram del carrer Major
La Policia Local de Berga ha identificat aquesta matinada una persona acusada d'haver atemptat contra el patrimoni patumaire, en el decurs del Passacarrers de dissabte. Així ho ha anunciat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, avançant que l'Ajuntament de Berga actuarà "per totes les vies" per reparar els danys originats.
Segons el batlle, "ahir, des d'un balcó, es van llançar ous contra la Geganta Vella, contra la Guita Xica i contra els músics —Cobla Ciutat de Berga—. Concretament, sis ous contra la Geganta, i un parell d'ous a la Guita i els músics". Els fets van tenir lloc en la pujada des de la plaça de Sant Joan a la de Sant Pere, mentre s'entonava l'Ella s'ho pensa.
L'alcalde afirma que "aquesta persona, a la matinada mateix, va ser identificada" i, en el decurs d'aquest diumenge, "hem procedit a obrir un expedient administratiu". A més, avança que "la setmana que ve, si no passa res, obrirem diligències penals per atemptar contra el patrimoni".
Sànchez, que també és regidor de Patum i de Patrimoni, ha recalcat que "ens prenem molt seriosament la Patum i el nostre patrimoni", i per això "qualsevol incident el perseguirem fins al final de totes les conseqüències". D'aquesta manera, l'objectiu del consistori és que el presumpte autor dels fets "pagui tots els danys que comporti la neteja o refer el vestit de tota la Geganta", precisant que "no és poca broma".
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